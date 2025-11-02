MODO by The N’ Company: menjar, brindar i ballar al mateix lloc
Gastronomia, cocteleria d’autor i nits amb ritme es donen cita en el nou espai MODO by The N’ Company Barcelona, que està pensat per poder disfrutar del dia i la nit sense haver de moure’s de lloc
MODO by The N’ Company Barcelona redefineix la manera de disfrutar de la ciutat. Ideal per començar amb un aperitiu a la barra i allargar fins al sopar, completant la vetllada amb un còctel i ballar fins a l’última cançó. ONCATALUNYA PER AThe N’CompanyTEXT Henar de León
Entre el ritme urbà i l’elegància de l’avinguda Diagonal, una de les principals artèries de Barcelona, obre les seves portes MODO by the N’ Company. Allotjat a la primera planta de l’hotel Hesperia President, aquest nou espai reuneix en un mateix lloc gastronomia de producte, cocteleria d’autor i oci nocturn. Perfecte per disfrutar d’un bon sopar, relaxar-se prenent una copa i allargar la nit, tot això sense necessitat de canviar d’adreça.
El projecte, impulsat per l’operadora de restauració The N’ Company, s’articula en diferents ambients, cadascun amb el seu propi caràcter i ideals per a diferents moments del dia, però alineats sota una filosofia compartida: oferir una experiència completa i coherent, des del primer brindis i fins a l’última cançó.
Producte, trobada i gaudi
El recorregut comença al Restaurant, amb una cuina profundament basada en el producte local i receptes d’inspiració mediterrània. La seva proposta gastronòmica, fidel a cada temporada, recupera fons i salses clàssiques. I la taula es converteix en el centre de tota l’experiència, un punt de trobada on disfrutar sense presses, amb un servei pròxim i un ambient cuidat que combina calidesa i elegància, reforçant la sensació de confort que caracteritza tot el conjunt i que el converteix en el lloc ideal per celebrar i compartir.
A The Bar & Only, la barra es converteix en un escenari. Aquí la cocteleria d’autor adquireix protagonisme amb reinterpretacions de clàssics, destil·lats prèmium i un esperit barceloní que es reflecteix tant en els sabors com en l’atmosfera. És el punt de trobada perfecte per a l’aperitiu o per a un afterwork. Amb detalls únics com la seva cervesa, servida a menys 8 °C, una de les més fredes de la ciutat, i una carta de còctels que combina tècnica, creativitat i un toc d’espectacle.
Quan cau la nit, el protagonisme passa a MODO MALAVIDA, un homenatge a la música pop i rock dels 80 i 90. El local, d’estètica cuidada i ambient desenfadat, recupera l’energia d’aquella època i la trasllada al present, oferint una proposta musical divertidíssima ,que convida a ballar i a disfrutar de la nit barcelonina amb estil.
Intimitat amb estil propi
Per als que prefereixen una experiència que sigui una mica més reservada, la Sala Vermella ofereix un ambient envoltant, sofisticat i suggerent. Amb una il·luminació càlida i un disseny en tons intensos, està pensada per a sopars més íntims o trobades que requereixin certa privacitat. La seva estètica i versatilitat conviden a viure la ciutat des d’un altre angle: més personal, però igual de vibrant. Completen la proposta dos salons privats que eleven l’experiència a un nivell exclusiu. La Sala Mas Oliu, amb esperit mediterrani i celler propi, és l’escenari perfecte per a celebracions o reunions d’empresa, sempre amb un toc pròxim i autèntic. Per la seva banda, la Sala Taittinger és una oda al brindis, dissenyada per a esdeveniments en què el detall i l’elegància marquen la diferència. Els dos espais permeten adaptar cada trobada a les necessitats del client, amb un servei personalitzat i una cuidada atenció a cada element.
Un concepte transversal
Més que un restaurant o un bar, MODO by the N’ Company és una nova forma de disfrutar de la ciutat. Un espai que flueix del dia a la nit, on cada moment té el seu propi ritme: des d’un aperitiu a la barra fins a un sopar compartit, un còctel a mitja tarda o una última cançó. Tot sense sortir de la Diagonal, en un entorn còmode, cèntric i amb personalitat. Amb aquest projecte, The N’ Company, la marca gastronòmica d’Hesperia World, aposta per un model que combina gastronomia, hospitalitat i experiència. MODO by the N’ Company és el seu primer projecte a la capital catalana i busca consolidar-se com un referent al cor de la ciutat.
MODO by The N’ Company
Av. Diagonal, 570. Sarrià-Sant Gervasi
Tel. 934 99 60 66
vivemodo.com
@vivemodo
