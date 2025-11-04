Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bausen acull el cementiri més petit de l'Estat, que explica la història de dos enamorats a principi de segle XX

El van construir els veïns perquè es mossèn es va negar a enterrar la Teresa perquè havia viscut "en pecat"

La tomba de Teresa, la dona enamorada per a qui es va construir el cementiri més petit de l'estat

La tomba de Teresa, la dona enamorada per a qui es va construir el cementiri més petit de l'estat / ACN

ACN

Bausen

A Bausen, a la Val d'Aran, hi ha dos cementiris; un a tocar de l'església de Sant Pèir, i l'altre a 600 metres del poble, considerat el més petit de l'Estat. El segon és un cementiri civil d'una sola tomba que explica la història dels "Amants de Bausen", dos joves del poble que es van enamorar. La història narra que, a principis del segle XX, Sisco i Teresa van demanar permís eclesiàstic per casar-se, però se'ls va denegar perquè eren parents. Teresa, amb 33 anys, va morir el 10 de maig de 1916 i el mossèn es va negar a enterrar-la al cementiri del poble perquè havia viscut "en pecat". Això va mobilitzar els veïns i, en poc més de 24 hores, van construir un cementiri per a la Teresa al mig del bosc.

Els veïns de Bausen van treballar nit i dia per poder enterrar a la Teresa. Flors silvestres i una fageda envolten aquesta tomba amb l'objectiu de preservar-la de la intransigència i la intolerància. Es tracta d'un recinte d'uns vuit metres de llarg per uns deu d'ample i una paret de pedra d'un metre i mig d'alçada amb una forta reixada per accedir a l'interior on es troba la tomba. "A mi amada Teresa" es pot llegir sobre la pedra, on reposen flors fresques. Al cementiri s'hi accedeix per un bonic sender ple de faigs mil·lenaris. El cementiri es troba al petit planell del Coret.

El petit recinte del cementiri dels Amants de Bausen

El petit recinte del cementiri dels Amants de Bausen / ACN

Fa cinc anys el Conselh Generau d'Aran va declarar Bé Cultural d'Interés Local (BECIL) aquest cementiri. El veí de Bausen Juanito Graus ha explicat que no només el dia de Tots Sants la gent visita la tomba de Teresa, sinó que durant tot l'any s'hi atansen nombrosos turistes. Tot i no viure a Bausen, els familiars de la Teresa s'encarreguen que la tomba estigui neta i sempre plena de flors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  2. L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
  3. Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
  4. El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
  5. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  6. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  7. L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
  8. Un milionari revela quina és la manera d’estalviar amb un salari baix

Les víctimes de la dana de València: "Mazón no ha dimitit, l’hem fet caure, però els problemes segueixen"

Les víctimes de la dana de València: "Mazón no ha dimitit, l’hem fet caure, però els problemes segueixen"

El cementiri més petit de l'estat és a Catalunya i només hi reposa una dona enamorada

El cementiri més petit de l'estat és a Catalunya i només hi reposa una dona enamorada

Com ha canviat la Fàbrica Nova de Manresa després d'un any d'obres

Com ha canviat la Fàbrica Nova de Manresa després d'un any d'obres

El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà la cloenda dels premis Regió7

El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà la cloenda dels premis Regió7

El CECB fa l’ascensió a la Torreta de l’Orri, al Pallars Sobirà

El CECB fa l’ascensió a la Torreta de l’Orri, al Pallars Sobirà

Marta Arce: "El coneixement tècnic és important, però les ganes i l’actitud són determinants"

Marta Arce: "El coneixement tècnic és important, però les ganes i l’actitud són determinants"

Tres perruqueries de Manresa per a un cabell perfecte: bòtox capil·lar, color i allisats professionals

Tres perruqueries de Manresa per a un cabell perfecte: bòtox capil·lar, color i allisats professionals

Puig-reig recupera la fira de dos dies i celebra un Sant Martí ple d’activitats culturals i comercials

Puig-reig recupera la fira de dos dies i celebra un Sant Martí ple d’activitats culturals i comercials
Tracking Pixel Contents