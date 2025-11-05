Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
A la província de Girona hi ha pobles que no solen ser entre les destinacions turístiques més demandades... i són autèntiques joies!
Alba Armida
Viatjar al Baix Empordà és com si ens endinséssim en un gran plató de cinema on es roda un film ambientat a l’Edat Mitjana. Pobles com Sant Feliu de Guíxols o Begur conquisten els viatgers que gaudeixen amb la barreja d’històries marineres, llegat artístic i, és clar, intrigues medievals.
També a Girona gaudeixen de reconeguda fama internacional indrets com Tossa de Mar o Besalú, municipis que, amb tot mereixement, són destinacions imprescindibles per a qualsevol persona que vulgui descobrir els secrets amagats tant de Girona en general com de les comarques de la Selva i la Garrotxa en particular.
Pals: el poble del terreny pantanós
Avui, en canvi, tornem al Baix Empordà per descobrir un poble que, malgrat l’etimologia del seu nom, no té res a veure amb un lloc pantanós. O almenys avui dia. I és que el mot llatí Palus va derivar en Pals, el nom del poble medieval que ens ocupa.
Descobrint Pals i la seva Torre de les Hores
El massís de Begur al sud del municipi i els boscos de pi —tant pinyoner com blanc— conformen el paisatge d’una localitat on sembla que el temps s’hagi aturat. Ja dins del poble, els nostres passos ens porten fins al centre històric medieval, on descobrim la torre romànica construïda entre els segles XI i XIII, coneguda com la Torre de les Hores.
Passejant per Pals, no es pot treure el dit de la càmera de fotos. Els carrers empedrats, esquitxats de façanes amb finestres ogivals i balcons de pedra, ens deixen sense paraules. També la muralla, que consta de quatre torres quadrades que daten del segle IV.
Pals també compta amb el museu d’arqueologia submarina, un espai situat dins del recinte de Ca la Pruna, en una casa gòtica del segle XV. Obres de pintors, escultors i artistes locals, una col·lecció de caves i vins catalans, i la recreació de la farmàcia del primer apotecari de Pals són algunes de les peces que s’hi poden contemplar.
Seguim descobrint els encants que fan de Pals el poble medieval que no et pots perdre de Catalunya (o un dels més bonics, perquè té competidors d’altura com Castellfollit de la Roca o Tavertet) i arribem al mirador de Josep Pla, que permet gaudir d’unes vistes immillorables tant dels camps de l’Empordà com de les illes Medes.
Les tombes del carrer Major, l’església de Sant Pere o la plaça Major (on ens quedaríem tota la tarda veient passar els veïns) són altres racons imprescindibles d’aquest poble dedicat principalment al turisme, però que també compta amb una interessant producció d’arròs. De fet, l’arròs de Pals es produeix a l’Empordà i compta amb la marca de garantia Productes de l’Empordà.
Pals també té una platja que antigament era coneguda com El Grau. Avui està envoltada de molts pins i de plantacions d’arròs, tot i que fa segles oferia un paisatge ben diferent, amb vinyes i aigua, molta aigua. Potser d’aquí ve el nom de “terreny pantanós”.
En definitiva, si t’apassionen els pobles medievals catalans i ja en coneixes alguns com Tossa de Mar o Besalú, és el moment d’explorar el Baix Empordà i descobrir tresors com Pals, el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya.
