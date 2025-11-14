BCN es vesteix d’ocasions i gangues de tota mena de roba
Peces a partir d’un euro, locals per intercanviar aquests vestits que ja no es fan servir i estan desats per casa, llibres reciclats que busquen segones i terceres lectures, ‘outlets’ de vestits de marca... Aquesta és una ruta completa per als addictes a perseguir descomptes
Abel Cobos
Per fi arriba el fred. És hora de canviar l’armari. Aquesta és la teva guia definitiva. Des de mercats ambulants amb preus a un euro fins a outlets amb marques a preu de cost. I sense esperar el Black Friday. Visita aquests locals i no t’enxamparan mai més repetint modelet. I a sobre, sense produir residus innecessaris.
Els mercats ambulants ‘top’ - De compres per pocs euros
Els mercats ambulants abunden a Barcelona amb la mateixa densitat que els locals d’empanades. S’expliquen per desenes gairebé cada cap de setmana. No és pas estrany: aquí s’hi compra roba amb uns bons descomptes all year long. N’hi ha des dels que venen roba al pes (i et pots emportar uns Levi’s per 10 euros) fins als que venen vintage a 1 euro. Anota: aquesta és la guia definitiva per saber sempre què es cou a la ciutat.
¿Per on pots començar a confeccionar la ruta per perseguir gangues tot el cap de setmana? A la web de Two Market. Són els responsables del tot a 1 euro i del tot a 5 euros, entre d’altres. Cada dissabte i diumenge tenen paradetes per tot Barcelona. Aquest diumenge, per exemple, hi ha tot a 1 euro a Soulivre (Llull, 68). Segona agenda per consultar: la del Flea Barcelona. Tot i que ja no organitzin els seus mítics mercats ambulants de carrer gairebé setmanals, continuen muntant esdeveniments imprescindibles. Aquest dissabte tornen amb La Puça del Clot, mercat de roba, vins i música. Paral·lelament seran a Castelldefels amb el seu MeRRRcafels, el mercat de les tres erres (reduir, reutilitzar, reciclar) d’artesania, segona mà i intercanvi de roba.
Un altre nom per tenir al radar és Palo Market Fest, el mercat ambulant de disseny, artesania i gastronomia que arriba el primer cap de setmana del mes... amb algunes excepcions, com aquest dissabte i diumenge, que celebra una edició especial. Que també et soni Black and White Vintage, que organitza mercats ambulants a 1 euro (el pròxim, els dies 22 i 23 de novembre), Residu Zero, també amb venda a 1 i 2 euros (els pròxims, el 22 de novembre i el 29 de novembre) o Jaleo Vintage, amb grans marques a 10 euros (un mercat ambulant itinerant que va fent tombs per tota la Península i que aviat tornarà a Barcelona).
Milles ‘vintage’ - Epicentres de segona mà
¿Et sona el carrer de la Riera Baixa? Hi arriba la generació Z de genolls i entonant el Lux de Rosalía com si fos una romeria, amb l’esperança que algun sant les beneeixi amb un miracle tèxtil. Fa anys era coneguda com la milla del vintage, en aquella època llunyana en què els moderns es deien hipster. Segons deien els seus fans, aquí hi havia totes les botigues de segona mà que pagaven la pena. Tot i que ara el furor s’ha diluït una mica, sobretot amb l’aparició d’altres hot spot a Barcelona que busquen batallar-li el títol de meca del vintage, Riera Baixa continua en bona salut. Tanta, que els dissabtes, quan fa bon temps, treuen paradetes de productes al carrer i munten un mercat amb roba, vinils i menjar. S’afegeixen a la iniciativa, entre d’altres, els locals Club 80’s (6), Discos Edison’s (10), Araña Raval (11), Vilde Vintage (12), Wah Wah Records (14), Lullaby Vintage (22) i Arepa Queer (24).
I no t’oblidis del Poblenou. Two Market converteix el barri en la nova milla vintage. A més dels seus mercats rotatius, tenen el que en diuen el circuit vintage: tres locals fixos consagrats a donar una segona vida a la moda. Són Vintage Poblenou (Àvila, 78), Plataforma Vintage (Pere IV, 93) i Akilo Store (Pere IV, 117). A banda de vendre roba, organitzen esdeveniments com ara tallers d’upcycling i afterworks amb descomptes.
Finalment, al teu radar no hi pot faltar Humana. Sí, la mítica botiga de segona mà amb centenars de botigues per tot Espanya. Preus barats, descomptes gegants cada dos per tres i un catàleg en constant renovació. Allà cada dia és Black Friday.
Els ‘oulets’ imperdibles - Marques a preu rebaixat
Segur que ja coneixes La Roca Village o Viladecans The Style Outlets, centres comercials consagrats a l’outlet amb grans marques a preus molt assequibles. Però si ets de Barcelona, no cal agafar el cotxe. Ves al carrer de Girona; ja li diuen l’epicentre de l’outlet. Hi tens l’outlet de Mango (27), de Simorra (38), de Montana (35), de Pop Up (33), de Nice Things (38), d’Extart Panno (40), de Veneno en la Piel (36) i de Boboli (Casp, 64). Gairebé una desena de botigues en només una illa.
Al Poblenou hi tens un altre paradís outlet. Apunta: 400 metres quadrats amb mig centenar de marques d’alt nivell, com ara DKNY, Emporio Armani, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Reebok, Calvin Klein o Birkenstock. És Barcelona Outlet (Pujades, 77, 2a planta), experts en descomptes amb seccions tant per a home com per a dona.
Intercanvi de roba - Sense diners ni residus
Una altra manera de renovar l’armari reduint al mínim les despeses és intercanviant roba. Sí, hi ha locals on pots anar-te’n de compres deixant el moneder a casa. Els parroquians de Vestuari Compartit (Verdi, 100) ho saben prou: aquí es canvien de jaqueta més ràpid que Toni Cantó. ¿Com funciona? Senzill: vens, portes roba que ja no et poses i t’emportes l’equivalent en roba de segona mà. Canvis il·limitats i sense permanència. Només cal que t’hi subscriguis com a soci, com Netflix. I a sobre, amb una tarifa plana més barata que la de la plataforma: 10 euros al mes. No et tornaran a veure repetint look. Tremola, Victoria Beckham.
Més enllà de la roba - Llibres, àlbums, col·leccionables...
Un clàssic per visitar tant sí com no és el mercat dominical de Sant Antoni, que desplega als voltants del mercat de Sant Antoni (Urgell, 1) unes 70 paradetes amb relíquies del passat a preus d’ocasió. Des de llibreters fins a col·leccionisme friqui.
I si ets tan fan de Sant Antoni que se’t fa curt, vine al Mercantic (Rius i Taulet, 120, Sant Cugat). És el paradís de la segona mà, amb llibres, vinils, mobles, artesania i una agenda atapeïdíssima d’esdeveniments. El seu mercat permanent té mig centenar de botiguetes distribuïdes en petits locals i casetes a les quals, cada diumenge al matí, s’afegeix un mercat ambulant amb 50 paradetes addicionals que reforcen l’oferta habitual.
