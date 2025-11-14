Torna el DAU, el gran festival gratuït de jocs de taula
Quatre dies i dues nits consagrats íntegrament a passar-s’ho bé. Ahir es va estrenar a Sant Andreu el festival de jocs de taula més gran de Catalunya
Abel Cobos
S’acosta un cap de setmana molt juganer. Prepara daus, taulers i fitxes per perdre’t entre els 10.500 metres quadrats de lleure, les nou zones lúdiques, les 100 activitats i el miler de jocs de taula que promet la nova edició del DAU, festival consagrat als jocs de taula que torna aquesta setmana, des d’ahir i fins diumenge a la Fabra i Coats (Sant Adrià, 20).
En total, quatre dies i dues nits de joc, amb activitats tant per a professionals que busquin un repte com per a aficionats que només vulguin passar l’estona. Després de l’èxit de les convocatòries anteriors, el festival augmenta l’agenda i la capacitat (es preveuen més de 30.000 assistents). Això sí, manté la missió de democratitzar els jocs de taula: l’entrada continua sent de franc (amb límit d’aforament).
Aquesta edició del DAU es divideix en molts tipus d’activitats. Per exemple, el Dauet per a infants de 3 a 10 anys, el DAU Expert per a experts en la matèria, el DAU Tradicional, que posa el focus en jocs tradicionals catalans per promoure i mantenir viva la cultura local, el DAU de rol, amb partides de rol, el DAU Històric, amb recreacions històriques, polítiques i militars, i el DAU Gegant, segurament el més cridaner de tots: podràs provar jocs de taula en versió gegant. També torna el DAU de Nit, una ludoteca nocturna. Els dies 14 i 15, de deu del vespre a sis del matí, pla non-stop envoltat de fitxes i taulers. Aquest cap de setmana, res de sortir de festa. Oblida’t de l’agenda de clubs nocturns. Divendres i dissabte, el ritme de la nit el guiaran els daus.
Una de les novetats més destacades és l’espai Devir (sí, l’editorial experta en jocs de taula), on celebraran els seus 25 anys amb més de 40 taules perquè puguis provar els seus jocs, trobades amb autors i activitats. Les inscripcions a les propostes, tant les de Devir com les generals, ja són obertes. Corre a la seva web abans que no s’esgotin.
