Enoturisme
Descobrir i assaborir el Nadal entre vinyes: el pla que triomfa al Bages
El celler Abadal, a Santa Maria d’Horta d’Avinyó, organitza aquest dissabte un mercat nadalenc, amb música, tastos i gastronomia
Laura Serrat
Imagina començar la temporada nadalenca entre aromes de barrica, música en directe i una copa de vi a la mà. Aquesta és la proposta del celler Abadal, que està ubicat a Santa Maria d’Horta d’Avinyó (Bages), que demà celebra la novena edició de l’Abadal Wine Experience & Christmas Market, una cita que converteix el vi, la gastronomia i la música en una experiència única.
Des de les onze del matí fins a les nou de la nit, el recinte es transformarà en un mercat nadalenc on es reuniran productors locals i artesans. Entre les diferents parades es podran trobar formatges, pa artesà, embotits selectes i pastisseria de temporada amb torrons d’autor, a banda també d’objectes decoratius d’inspiració nadalenca, flors, joieria i cosmètica natural.
L’ambientació es completarà amb actuacions musicals en directe que donaran vida a la Zona Gastrobar durant tota la jornada. Des del duo El Teu Concert, que aportarà ritme amb una proposta pròxima, fins a La Trup Duet, que convidarà el públic a un viatge sonor entre el pop, el soul, el rock i els ritmes llatins, passant per la formació Swing Engine, que evocarà l’energia dels anys 20 als 50, i Pajarita Sound, que posarà el colofó final amb una selecció de temes actuals per culminar la jornada festiva.
Més enllà de l’ambientació, una de les joies del programa seran les experiències i els tastos gastronòmics dissenyats per disfrutar sense presses. S’oferiran maridatges de vins Abadal amb formatges, carn de proximitat, sabors de mar i també amb delícies gurmet. També hi haurà experiències singulars, com un tast de vins a cegues o una trobada sensorial que unirà poesia, coques de Perafita i vi. Dos dinars gastronòmics d’alt nivell, a càrrec de Via Restaurant i Restaurant A Lloc, completaran l’oferta, juntament amb visites guiades pel celler, la masia històrica i tres vinyes diferents, en què es tastaran els vins que neixen a cada parcel·la. Totes les activitats, així com l’accés al mercat, requereixen reserva prèvia a la pàgina web del celler.
Entre les propostes familiars hi haurà tallers infantils i un servei de cangur perquè els adults puguin disfrutar dels tastos. El ja clàssic photocall, que va triomfar l’any passat, torna acompanyat d’algunes sorpreses que l’organització manté en secret per mirar de preservar la màgia.
