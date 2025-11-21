Turisme religiós
Esglésies imperdibles per sentir-se com Rosalía a ‘Lux’
Un recorregut per alguns temples de Barcelona que, espiritualitat a part, contenen conjunts interessants i bones vistes de la ciutat. I, a més, una visita a Santa Coloma
Abel Cobos
Ja ho deia la teva àvia: "Val més vestir sants que no pas despullar carallots". Paraules malsonants, sí, però carregades de raó. Una ostentació de saviesa popular que ha influït Lux, l’últim treball de Rosalía, com demostra la presència de La perla en aquesta tracklist carregada de santedat. Tu també passes per una crisi religiosa i espiritual i vols il·luminar el teu pensament per intervenció divina? Fes una ruta eclesiàstica per Barcelona. Monuments per visitar on potser encara no has entrat.
Per començar, la més massificada de la llista. Gràcies a la proximitat a la catedral i a Santa Maria del Mar i del Pi, la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (plaça de Sant Just, 6) passa una mica desapercebuda davant els ramats de guiris. Aquesta església gòtica del segle XIV té un interior d’infart, però si hi destaca alguna cosa és el desconegut campanar: pujar-hi recompensa, després d’una escalinata de 176 esglaons, amb unes imponents vistes del nucli antic de la ciutat.
¿Més vistes? A la part alta de Barcelona hi ha el convent de Santa Maria de Jerusalem (passatge de la Mare de Déu de l’Estrella, s/n), des d’on es veu l’skyline barceloní. Només per l’estampa ja val la pena la visita, però si necessites un altre reclam més, venen rebosteria artesanal ("tenen un gust celestial", prometen les monges pastisseres). La millor manera d’ascendir al cel.
Al cor de l’Eixample hi ha l’església de la Mare de Déu dels Àngels (València, 244). És una església moderna (es va començar a construir després de la Guerra Civil), molt diferent de com acostumen a ser les basíliques de la capital. Els elements geomètrics, els motius i sanefes i l’ús de materials barregen la tradició arquitectònica catalana del segle XIX (sobretot, el noucentisme) amb els corrents europeus del segle XX. Una altra recomanació: l’església del Sant Àngel Custodi (Vilardell, 52-54). Encapsulada en una cantonada, té una façana i aparença exterior molt peculiar, gairebé claustrofòbica. A més, la palmera a l’entrada ajuda a crear aquesta sensació de languidesa i estretor del temple. L’interior, senzill i coronat per l’estàtua de l’àngel custodi, garanteix tranquil·litat.
Finalment, una església modernista no gaire coneguda. La trobaràs a Santa Coloma de Gramenet. És l’església Major (que dona nom a la parada de l’L9 Nord), un edifici, majoritàriament, de Francesc d’Assís Berenguer i Mestres, col·laborador de Gaudí durant 27 anys. Es tracta d’un dels últims edificis d’estil neogòtic construïts a Catalunya, un estil que Gaudí va fer servir per a algunes parts de la Sagrada Família i la Torre Bellesguard. La façana és digna del pelegrinatge.
