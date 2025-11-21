Itineraris
La vall de l’Alt Empordà on regna el silenci
Maçanet de Cabrenys senyalitza 26 punts de la Vall Infinita, un espai de pau i tranquil·litat pròxim a la frontera
David Céspedes
Es pot disfrutar del silenci? Hi ha punts geogràfics on impera el més absolut silenci i que, a més, permeten disfrutar d’aquesta agradable sensació. La resposta es troba a la Vall Infinita, a Maçanet de Cabrenys, municipi de la comarca de l’Alt Empordà, gairebé pràcticament a la frontera amb el territori francès.
Per endinsar-se en aquest recés de pau es pot consultar la guia elaborada per l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, on es detallen i es donen instruccions per poder arribar a diferents punts. La guia conté informació sobre els punts de silenci amb vistes panoràmiques, els punts de silenci situats en zones boscoses o els punts on el silenci es fusiona amb l’aigua. L’accés a aquestes zones silencioses es pot fer a peu, en turisme o amb un vehicle 4x4. Cada zona presenta característiques diferents. Per aquesta raó, es detallen els diversos graus de dificultat que qui vulgui fer alguna ruta ha de tenir sempre en compte. Algunes zones on es pot disfrutar del silenci són font de les Creus, font de Can Saguer, font del Diví, font d’en Coll i la gorga de les Dones. L’aigua, com es pot apreciar en aquests noms, és també la gran protagonista.
Un altre dels punts d’interès que es descriu a la guia és el denominat pont de Can Poquet. Concretament, s’explica al visitant que es tracta "d’un petit pont que creua el rierol Ardenya, que passa pel lateral del nucli de Maçanet, i dona el nom a la casa a què donava accés. En aquest espai es troba el molí de París, construït l’any 1696 al costat d’aquest rierol per moldre gra". Qui vulgui beneficiar-se també de les propietats terapèutiques de l’aigua es pot acostar a la font de les Creus. Es tracta d’una font coneguda per les seves propietats saludables. La seva aigua va ser declarada mineromedicinal l’any 1955 i es va començar a embotellar posteriorment, l’any 1964. Ara, evidentment, no és la millor època per banyar-se en algun dels punts on abunda l’aigua. En tot cas, podem reservar una visita per a l’estiu i disfrutar, per exemple, de la zona coneguda popularment com a la gorga de les Dones.
En la guia s’explica que es tracta d’una cascada on "a l’estiu podrem disfrutar de banys d’aigües mineromedicinals beneficioses per a la nostra pell i a l’hivern podrem gaudir del silenci o del soroll de l’aigua, segons es vulgui, envoltats de pedres i arbres que ens transporten...".
