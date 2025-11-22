Els millors llocs per menjar ous a BCN
Compro or? Compro ous. Els preus d’aquest producte han pujat i diuen els experts que ho continuaran fent. Tot i això, i malgrat els delirants mems que ha generat aquest encariment, aquests productes tan versàtils viuen una edat d’or. Aquí tens una ruta per degustar-los com es mereixen.
Òscar Broc
Truites de patates i truites gandules; ous ferrats, trencats, ranxers i fins i tot bullits en un sandvitx. L’onada d’ous és tan heavy que s’ha de separar el gra del rovell. Als següents restaurants hi trobaràs el fruit de la gallina en diverses encarnacions. I gestionat per cuiners molt experts que, ehem, remenen els ous més bé que ningú.
God save ‘the Quim’
REI DE LA BOQUERIA
Quim Marqués ha convertit l’ou de Calaf en un dels pilars de la seva cuina. Anar al Quim de la Boqueria (Rambla, 91) i no demanar els seus famosos ous ferrats amb el que sigui seria com anar al Vaticà i no posar els peus a la Capella Sixtina: estan entre els millors que he menjat mai. Els ous ferrats amb xipirons, els meus preferits i segurament el seu invent més copiat, són pura elevació espiritual; al seu costat, Lux sembla un disc de Puturrú de Fuá. El Quim fa que els prepara des de temps immemorials i els han fotocopiat incomptables restaurants de Barcelona. Parapetats en la seva llegendària barra, el Quim i els seus preparen aquest plat a mil·límetres de la perfecció: amb la quantitat exacta d’all i bitxo, un rovell cremosíssim i el producte sublim de la Boqueria. Si hagués de triar un plat amb ous de tota l’oferta barcelonina, llamp de Déu que seria aquesta genialitat. Per cert, si els xipirons no et sedueixen, perquè ets estranyot, no pateixis: pots demanar ous ferrats amb gambes, bolets de temporada, foie-gras caramel·litzat o pernil ibèric. Estic deixant el teclat ple de baves.
Bon any nou
TRUITASSA GANDULA
Als veïns de les Corts els ha tocat la loteria. La grossa és Manda Huevos (Travessera de les Corts, 277), un espai amb una estètica pop que contrasta encertadament amb l’alta qualitat de les truites i platillos que fan. Al comandament del projecte hi ha l’empresari Víctor Martínez i Ot Salvans, un extraordinari cuiner que ha passat pel Disfrutar o DiverXO. L’objectiu: honrar la cuina tradicional i fer les millors truites de Barcelona defensant el producte i sense atabalar-s’hi més del compte, cosa que s’agraeix en aquests temps de creativitat diarreica. Fa servir els ous de Cobardes y Gallinas, els preferits dels xefs, i ofereix vuit varietats de truita: la clàssica Betanzos semilíquida, una truita a la carbonara que pinta èpica o la truita amb suquet i tàrtar de gamba són algunes de les que criden més l’atenció. Però no puc resistir-me a la temptació fora de carta, perquè hi resideixen les creacions efímeres amb producte de temporada, especialment les truites gandules (visca Sacha). Em decanto per la truita oberta amb trompetes de la mort, foie-gras i reducció de moscatell, un plaer al cub i la demostració de com es cuina de bé en aquest espai. I ho corroboro de nou amb una altra fantasia eròtica: ou ferrat, llit de patates xip extrafines i tonyina en sashimi a la coberta; és a dir, un escàndol de proporcions siderals. L’ensaladilla russa, per cert, porta un ou de guatlla fregit a manera de tupè: Déu està en els detalls, que dirien Flaubert i Rosalía.
‘Amor amarillo’
TRUITA POPULAR
La truita de patata de tothom: saborosa, gruixuda, al punt de cremositat, en format individual i amb més varietats que els Labubu: fins a 16 de diferents. Benvingut a Los Tortíllez (Consell de Cent, 299; Manso, 50), una casa d’àpats, taverna i bar de tapes (o tot alhora) que congrega legions de fans famolencs, cues de pacients comensals que omplen de vida els seus dos restaurants. Amb sobrassada i formatge, amb gambes al curri, amb braó de porc i idiazabal… Les combinacions d’ingredients no s’acaben mai i brollen amb generositat dels seus discos grocs tan cèlebres. Podrien incloure en la carta una de Nutella i xoriço i segur que els sortiria bona. A part dels ous, també s’ha d’explorar la llista de receptes casolanes, amb poderoses icones com l’ensaladilla russa (excepcional), el fricandó o el capipota. Cuina honesta per a tothom, sense filtres, una proposta que també és admirable pel seu compromís social, ja que a l’staff hi integra persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió. Visca Los Tortíllez!
Frito y los fitipaldis
OUS AMB COSES
Casa Güell (Castella, 1) és un d’aquells restaurants que s’ha de recomanar en veu molt alta, perquè quina gran joia que tenen al Poblenou. Producte de temporada al servei d’una proposta de tapes i plats nacionals amb altíssims nivells de gaudi. Els seus ous ferrats amb xanguets i pebrot vermell confitat són de traca. En tenen també amb papada ibèrica o gambes amb allada. I si és un dia que t’has llevat malgastador, demana els ous de Jordi, amb gamba i caviar iranià. A l’altra punta de Barcelona també hi sobren ous. El 2023 va començar la nova vida de l’octogenari Bauma, un abeurador freqüentat per escriptors beguts de la Barcelona dels 90, que semblava condemnat a sucumbir a la implacable entropia que desintegra els espais amb història de la ciutat. La seva oferta de tapes i platillos és efectiva, però el meu apartat predilecte és el d’ous ferrats amb patates i cosetes diverses. Els que van amb gambes amb allada són un pecat colossal, però no són l’única opció. També n’hi ha amb sobrassada, foie-gras a la planxa i pernil ibèric.
Trinitat i Tamago
SANDVITX D’OUS
Esponjós, suculent, seductor, el sandvitx japonès de tamago, és a dir, d’ou o d’amanida d’ou, s’està introduint tímidament en l’oferta barcelonina. És fet amb pa de motllo esponjós i una explosió untuosa d’ou cuit i maionesa que arriba a la plenitud a les vitrines de Sando Café Sando (Comerç, 16), un espai consagrat als sandos japonesos que, malgrat el sex appeal que tenen entre els influencers, té un compromís irrompible amb la qualitat del producte. El seu egg sandwich és una delícia que fusiona l’ou cuit amb una addictiva crema de maionesa japonesa Kewpie, per a molta gent un producte imprescindible perquè aquest entrepà tingui sentit. Al mig del sandvitx, mig ou amb un rovell que batega t’observa com l’ull de Sàuron. També a la cafeteria Tos Tao, de l’hotel Casa Bonay (Gran Via de les Corts Catalanes, 700), hi trobaràs un tamago sando impecable. Vull pensar que és una picada d’ullet de la mestra pastissera Natsumi Mizumoto, encarregada dels delicats dolços que serveix aquesta cafeteria.
‘Brunch Devereaux’
‘REELS’ D’OUS
La teva cosina moderna vol un brunch; doncs res, si cal passar per aquest tràngol, la meva opció serien els restaurants The Egg Lab (Bruc, 33; Sepúlveda, 80; Lluís el Piadós, 2), una cadena amb consciència local que treballa amb ous de Calaf en aquests formats que tant agraden a la criaturada. Els ous són la base de la carta i, per tractar-se d’un espai de brunchaire, els fan prou bé. Els tens en format Benedict, és clar, i costa Déu i ajut resistir-se als que serveixen com un pollastre fregit coreà: una bogeria. Els pots disfrutar rostits en una shakshuka i, si vols començar el dia com un toro embogit, els ous ranxers mexicans et donaran l’hòstia d’energia que necessites.
