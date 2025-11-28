El Tibidabo estrena pista de gel sintètic i programació especial per a les festes
Les activitats nadalenques organitzades pel parc d’atraccions inclouen un dia especial perquè els avis vagin amb els seus nets i trobades amb el Pare Noel i els patges reials
Regió7
El parc d’atraccions del Tibidabo posa en marxa aquest cap de setmana la seva programació especial per a aquest Nadal, que se celebrarà des de demà i fins al 5 de gener. A més, el parc estarà decorat amb una ornamentació especial. A l’Àrea Panoràmica s’instal·larà un arbre de Nadal de 12 metres d’altura, que donarà la benvinguda als visitants, mentre que atraccions emblemàtiques com el Giradabo, el Carrusel o la Cuca de Llum tindran il·luminació de Nadal.
Una de les principals novetats que es presenten aquest any és la inauguració d’una nova pista de gel sintètica, situada a la plaça dels Somnis. Fabricada amb materials sostenibles i amb una capacitat per acollir una cinquantena de persones, la pista adopta una forma circular que permet patinar al voltant de la decoració nadalenca que ambienta la plaça. L’accés està inclòs en l’entrada al parc, tot i que també es pot accedir a patinar adquirint un tiquet de cinc euros. La pista obrirà des del migdia fins a l’hora de tancament del parc.
El Tibidabo també organitza aquest any trobades amb el Pare Noel i un patge dels Reis d’Orient, que recollirà les cartes dels nens. El Pare Noel visitarà el recinte del 20 al 24 de desembre a les 12.00, 13.30 i 15.00 hores, a l’Àrea Panoràmica. Per la seva banda, el patge reial li agafarà el relleu del 2 al 5 de gener, i hi serà a les mateixes hores i a la mateixa ubicació. Per als més valents, el Tibidabo recupera el seu particular protagonista de l’Espai 666: el Krampus, el personatge malvat que només apareix per Nadal i que estarà disponible per fer-s’hi fotografies. Apareixerà aquest cap de setmana i després tots els dies d’obertura del parc entre el 6 de desembre i el 5 de gener, sempre a l’Espai 666.
Mascotes i marionetes
Les mascotes del parc, que aquest any compleixen una dècada, també formaran part de la campanya de Nadal. Des de demà i fins al 5 de gener, tots els dies oferiran un espectacle nadalenc a la plaça del Jardí a les 16.30 hores. A més, abans de la funció, els visitants podran conèixer mascotes i marionetes i fotografiar-se amb elles en els horaris següents: 14.00, 14.30, 15.10 i 15.40 hores.
A més, uns follets de Nadal protagonitzaran un espectacle itinerant durant els caps de setmana i dies festius des d’aquest dissabte fins al 14 de desembre i del 27 al 31 de desembre, amb actuacions a les 11.00, 12.30 i 14.00 hores.
El parc també recupera dues de les seves activitats més tradicionals, el Tibimarionetarium de Nadal, un espectacle de marionetes inspirat en les festes nadalenques. Estarà disponible aquest cap de setmana i tots els dies d’obertura entre el 6 de desembre i el 5 de gener. El TibidAvis, una jornada pensada perquè els avis i les àvies disfrutin del parc amb els seus nets i netes, se celebrarà els dies 22, 23 i 24 de desembre, que s’amplia un dia respecte a anys anteriors. Durant aquestes jornades, els avis i àvies tindran entrada gratuïta i hi podran accedir amb fins a dos nets o netes de menys de 16 anys.
