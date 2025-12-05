Escapada
Barcarès: Un poble vora el mar que abraça el Nadal
Aquesta ciutat del Rosselló es transforma cada desembre en una gran fira nadalenca amb atraccions, desfilades i espectacles
Laura Serrat
El poble costaner de Barcarès, al Rosselló (sud de França), situat a uns 230 quilòmetres de Manresa i uns 210 de Barcelona, es transforma per complet cada mes de desembre. Els seus passejos marítims i els carrers que envolten el port es converteixen en un gran mercat nadalenc a l’aire lliure, un espai que combina atraccions, gastronomia i espectacles. El contrast entre l’ambient mariner i l’estètica hivernal converteix aquest destí en un lloc singular i atractiu per als amants del Nadal.
Aquest any, el mercat es va estrenar el 29 de novembre i es mantindrà obert fins al 4 de gener. Ofereix més d’un mes d’activitats i propostes pensades perquè les famílies se submergeixin en un entorn festiu ple de racons per descobrir.
A l’entrar, el primer que crida l’atenció és la nòria de grans dimensions, acompanyada d’altres atraccions com ara cadires voladores, petites muntanyes russes, carrusels clàssics, cases encantades i tobogans per als més petits. Un ambient ple de jocs i diversió que es completa amb desfilades diàries d’elfs, malabaristes i personatges festius, així com també bandes de música que interpreten des de nadales tradicionals fins a melodies inspirades en Disney.
Entrar a la casa de Santa Claus
Un dels espais més freqüentats de la fira és la Casa de Santa, una recreació en què el Pare Noel rep els nens envoltat de rens i figures animades. La mainada pot asseure’s en pupitres escolars per escriure la seva carta i dipositar-la en una gran bústia, mentre els adults recorren l’interior i disfruten dels detalls de la decoració. Entre les propostes més originals d’aquest escenari de fantasia destaca una experiència de realitat virtual que permet simular un vol en el trineu del Pare Noel sobre paisatges nevats, una activitat que sorprèn tant els nens com els adults pel seu alt nivell d’immersió.
Una pista de gel enorme
Al centre del mercat nadalenc també destaca una pista de gel de 1.000 metres quadrats, un dels punts més animats a la tarda i la nit. Al seu voltant, una zona de xalets de fusta ofereix productes artesanals i de decoració, regals fets a mà i propostes gastronòmiques que van des de dolços típics francesos fins a plats calents per suportar el fred.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana