Excursió familiar
Mercat Medieval de Vic: les activitats d'època envaeixen la capital d’Osona
Del 6 al 8 de desembre torna aquesta cita multitudinària amb parades, justes de cavallers, trobadors, tastos d’hidromel i instruments d’època
Abel Cobos
Del 6 al 8 de desembre, el calendari retrocedeix cinc segles, fins a l’edat mitjana. Torna un dels mercats medievals més importants de Catalunya, el Mercat Medieval de Vic. "Un viatge a l’edat mitjana a través d’artesans, firaires i espectacles al centre històric de Vic", prometen els organitzadors. En total, diversos centenars de parades amb artesania, comerç local, activitats i espectacles que converteixen el nucli antic de la ciutat en una joia ancorada en el temps. Per descomptat, hi haurà justes cavalleresques, trobadors, tastos d’hidromel i cercaviles amb instruments medievals. Una agenda plena per sentir-te com en una fantasia de Tolkien. Apunta, aquests són els imperdibles.
Visita guiada al Museu d’Art Medieval (MEV) per l’arcàngel sant Miquel. Un dels èxits de l’any passat, que repeteix. L’arcàngel baixa del cel i, a través d’una visita teatralitzada, ensenya el patrimoni del museu, una de les col·leccions d’art medieval més importants de Catalunya. Una altra activitat interessant és el mapping del Temple Romà, que explica, de 19.00 a 20.00 hores, la història d’aquesta construcció del segle II. I a Vall-llobera són experts del tir amb arc. Fa 20 anys que tiren fletxes. Organitzen circuits pel bosc amb dianes 3D, batalles de bow combat i escape rooms temàtics a l’estil de Robin Hood. Al pont de Queralt, els dies 6 i 7, faran demostracions d’arcuació professional. I el dia 8, un torneig de tir utilitzant arcs tradicionals i medievals.
