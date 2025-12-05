El poble a tocar de Manresa i Igualada que desafia l'aigua
El municipi és una combinació perfecta de castell, rieres, camins i memòria industrial, que conviuen, juntament amb el so del riu Anoia
Regió7
A la Catalunya central hi ha un municipi on l’aigua defineix tant el paisatge com la manera de viure. Situat entre el riu Anoia i el turó coronat pel seu castell, les rieres, torrents i riuades han provocat que les generacions que hi viuen hagin hagut d’adaptar marges, horts i camins, de cara a aconseguir una convivència natural. Es respira un "esperit de l’aigua", que acompanya en cada pas, convertint el municipi en un enclavament que es descobreix, i viu, millor a peu, amb calma i la mirada desperta.
El gran símbol de la Pobla de Claramunt, el Castell de Claramunt, està documentat des del segle X. Situat en un turó abrupte i estratègic, va exercir un paper clau a la frontera amb Al-Andalus, i continua mantenint un paper dominant sobre la vall, amb la seva silueta imponent. Al cim s’hi pot arribar de dues formes: a través del camí vell (suau i ple d’ombres) o a través de la Ruta de Muntanya dels Nens, que divideix la pujada en sis zones, perfectes per disfrutar i relacionar-se amb l’entorn. ¿El premi de l’ascens? Un mirador que ofereix una visió perfecta del territori, amb el riu, els boscos mediterranis i els sis nuclis que conformen el municipi.
Un patrimoni entre l’aigua i la indústria
L’aigua exerceix un paper clau a la Pobla, gràcies al riu Anoia i a les diverses rieres que hi desemboquen, que són motors de creixement agrícola i també de desenvolupament industrial. Històricament, les riuades han afectat el poble, cosa que ha obligat a repensar la seva constitució constantment, de manera que la transformació es pot veure en ponts, canals i camins de ribera, que avui són part indissoluble del seu paisatge quotidià.
D’altra banda, el paper exerceix una funció clau al definir la identitat industrial del municipi. Va ser al segle XIX quan es van impulsar fàbriques, colònies i canals, que aprofitaven la força de l’aigua. Actualment, el llegat persisteix, present en moltes construccions, que presenten una convivència d’herència agrícola i medieval, donant lloc a un mosaic de gran interès patrimonial.
La diversitat també s’apropia dels sis nuclis que formen l’enclavament: la Pobla, els Vivencs, les Garrigues, els Claramunts, el Xaró i la Rectoria. Cadascun d’ells compta amb la seva pròpia personalitat, i estan units per camins que transiten entre horts, riberes i boscos ombrívols. Es tracta de municipis que permeten al visitant descobrir la regió amb tranquil·litat, observant de quina forma canvia el paisatge d’un nucli a un altre.
Una manera perfecta de descobrir aquest ric patrimoni és fer-ho a través dels 13 punts d’interès amb codis QR que es troben repartits pel municipi. Amb ells és possible arribar a espais com les Tres Fonts, el Campanari Vell, Cal Tallaret, l’església de Santa Maria, el safareig, la Fàbrica Nova, els molins històrics o les antigues cases pairales. És una ruta curta, però plena de detalls que expliquen com el poble ha crescut sempre en diàleg amb l’aigua.
Rutes familiars
Dins del municipi hi ha dos plans simplement irresistibles que permeten portar a terme una immersió diferent a la Pobla de Claramunt. D’una banda, L’Esperit de l’Aigua, una gimcana digital de 12 enigmes que planteja el següent repte: cal seguir tota una sèrie de pistes amb l’objectiu de trobar l’aigua desapareguda del poble. Es tracta d’un recorregut d’1 km que permet conèixer, de primera mà, la relació de la Pobla amb les rieres, torrents i fonts.
D’altra banda, la Ruta de la Muntanya dels Nens consisteix en una pujada al castell de la vila, a través de sis zones, que es constitueix com una opció lúdica que permet disfrutar del paisatge a través de l’observació i el descobriment. D’aquesta forma, el públic familiar pot accedir a la lectura del territori i a la història de la fortalesa.
La Pobla del Claramunt es descobreix a poc a poc. La millor manera per desvelar els seus secrets, i els del castell, les rieres, els camins i el patrimoni industrial, és viure’ls, caminar-los. Es tracta d’un municipi que ha preservat la seva identitat, desafiant l’aigua, i conservant un paisatge en el qual riu, pedra i memòria conviuen amb naturalitat i harmonia. En definitiva, ens trobem davant d’un territori que és ideal per perdre’s sense pressa i deixar que la història, com l’aigua, flueixi davant els ulls.
