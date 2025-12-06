Ruta
Tardor a Sant Miquel del Corb, l'indret de la Garrotxa que no et pots perdre
Visitar l’església romànica, amagada entre fajos, és una bona manera de reconnectar amb la natura i passejar pel paisatge volcànic de la Garrotxa
David Céspedes
La comarca de la Garrotxa reuneix un gran patrimoni d’ermites i construccions romàniques que mereixen una visita. Són moltes les ermites que mantenen un bon estat de conservació i que es troben dins de boscos i entorns naturals de gran bellesa. Algunes se situen al costat d’antigues masies que, en el seu temps, van ser la residència de nobles i famílies feudals. Un exemple d’aquest patrimoni és Sant Miquel del Corb. Es tracta d’una petita església romànica amagada entre fagedes i volcans que s’ha convertit en una proposta ideal per als amants de la natura i la tranquil·litat. Situada al cor de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i ubicat entre els volcans del Croscat i de Santa Margarida, aquesta joia patrimonial ofereix una experiència que combina paisatge, silenci i història.
El camí que porta fins allà, des de la zona de Can Xel (a prop de Santa Margarida), és una ruta senzilla i familiar, que està envoltada de boscos de fajos i castanyers, especialment espectaculars durant la tardor, quan les fulles dels arbres pinten el terra de colors càlids.
L’església de Sant Miquel del Corb, que data del segle XI, destaca per la seva simplicitat i harmonia amb l’entorn. Molts visitants aprofiten per fer un pícnic discret, llegir o simplement descansar en un dels racons més serens del parc natural. Aquest paratge ha servit també en alguna ocasió per al rodatge d’anuncis de televisió i d’alguna pel·lícula, ja que es tracta d’un entorn d’una gran bellesa. El lloc és també una oportunitat per desconnectar del ritme accelerat i reconnectar amb la natura i amb un mateix. Tot això converteix la visita a Sant Miquel del Corb en una proposta ideal per realitzar una escapada curta, saludable i plena de significat.
Podem completar la nostra ruta fent un recorregut per l’extens i variat paisatge volcànic de la comarca de la Garrotxa. Són especialment visibles els volcans del Croscat i de Santa Margarida. Des de Turisme de la Garrotxa destaquen que la Zona Volcànica de la Garrotxa és "el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica. Té una quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de lava". El parc ocupa una extensió de 15.000 hectàrees i "l’orografia, el sòl i el clima li proporcionen una variada vegetació, sovint exuberant, amb alzinars, rouredes i fagedes d’excepcional valor paisatgístic".
