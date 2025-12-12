Ruta a peu
Búfals d’aigua a les Estunes
Banyoles ofereix un itinerari per un espai natural únic i de gran valor ecològic i paisatgístic a través del seu emblemàtic llac.
DAVID CÉSPEDES
Passejar per una zona on habiten exemplars de búfals d’aigua i on hi ha moltes cigonyes que estableixen el niu no és freqüent. Banyoles (Pla de l’Estany) disposa d’un itinerari que permet als passejants endinsar-se en un espai natural únic de gran valor ecològic i paisatgístic. Es tracta de la ruta que hi ha al voltant del seu emblemàtic estany: la font de la Puda o font Pudosa i el paratge natural de les Estunes. La natura es dona la mà amb el paisatge i amb l’hàbitat d’alguns animals que es poden observar sense dificultat.
La zona de les Estunes, també coneguda com les Tunes de Banyoles, té la característica de ser un espai boscós on es combina la vegetació densa amb coves i roques, segons explica Turisme de Banyoles. És un paratge sorprenent i d’una bellesa espectacular. La seva riquesa paisatgística també ve donada per la peculiaritat del terreny. En aquest sentit, expliquen que "la roca de travertí forma autèntics palaus de pedra que conjuguen un conjunt de valors naturals, geològics i socials d’un alt valor. Es tracta d’un dipòsit de travertins que, a conseqüència de la precipitació de les sals carbonatades que porta dissoltes l’aigua, ha anat formant esquerdes i grutes que es poden recórrer". El visitant també es pot deixar sorprendre per un grup de búfals d’aigua domèstics –espècie originària del sud-est asiàtic– que viuen a les zones més humides i que van ser introduïts el 2023 com a part d’un programa per controlar la vegetació de manera natural.
També es tracta d’una zona màgica on algunes llegendes parlen de la presència de fades. "Les Tunes també han sigut un lloc d’inspiració literària i d’origen de llegendes; la tradició popular local convertia aquest espai en el refugi de les goges, unes peculiars fades que passaven la nit filant a la vora de l’aigua de l’Estany".
El recorregut es pot fer a peu seguint les indicacions dels itineraris de l’espai natural protegit. Una vegada visitada la zona humida, podem també conèixer la font Pudosa. A la seva aigua s’hi atribueixen propietats curatives; però, com el nom indica, per l’alt contingut que té en gas sulfhídric o sulfur d’hidrogen, transmet una forta pudor. La primera referència és de l’any 1419. Durant el segle XIX es va construir un balneari per a malalts que buscaven curació i que va estar obert fins a la dècada dels anys 50 del segle passat.
