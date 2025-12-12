Febre manual
Els tallers més virals de BCN aquest Nadal
¿Vols regalar alguna cosa plena d’amor i irrepetible? Sona cursi, sí, però et pot salvar si no saps què pots deixar sota de l’arbre. Apunta: aquestes són les manualitats amb més èxit a les xarxes
En ple auge digital i de la IA, l’artesania cada vegada desperta més interès
Abel Cobos
Segons les dades de Pinterest, les recerques del concepte DIY (do it yourself, ‘fes-ho tu mateix’) van augmentar respecte de l’any passat un 67%. I no són pas els únics que apunten a l’augment d’aquesta tendència. Asseguren gurus digitals com ara Trend Hunter que des de la pandèmia de covid l’interès per les manualitats ha crescut més d’un 500%. No es veia tant d’interès per l’artesania des del boom de Bricomania.
Barcelona, per descomptat, no es queda pas enrere, i s’ha omplert de locals que responen a les necessitats que han sorgit a partir d’aquesta moda: tallers d’espelmes, de ceràmica, de costura i un llarg etcètera per sentir-te un artesà medieval. ¿Vols aprofitar aquest Nadal per elaborar els teus propis regals?
Fes les teves pròpies espelmes
Il·luminació de nadal
Tallers ideals per als qui els falta llum: aquí et faràs els teus llums. Els cursos per fer les teves pròpies espelmes són una de les tendències més de moda. A Barcelona es compten a munts els estudis consagrats a aquesta manualitat, tot i que els més virals són a Twenty:two (Bisbe Sivilla, 27). Van obrir en la pandèmia –com tants altres locals d’artesania– i, gairebé sis anys després, ja tenen més de 45.000 seguidors i tallers virals (com el d’espelmes en forma de Labubu, que ja tenen esgotadíssimes les pròximes sessions). Altres locals d’èxit tiktoker són Candle Moments (Berna, 1), To:From (Llibertat, 27) o Cable a Tierra (Biscaia, 434). Tot i que si vols l’adreça de mestres avalats per segles d’història, ves a la Cereria Subirà (Llibreteria, 7), la botiga que es remunta a 1761 on no venen espelmes i prou, sinó que també ofereixen tallers per elaborar les teves pròpies creacions. Disposen de cursos setmanals i no paren durant les festes, perfecte per fer espelmes de Nadal per decorar la taula. ¿En vols fer a casa? Està de moda comprar lots d’introducció a la cereria i organitzar tallers DIY a la teva sala d’estar. Els més famosos són els kits de Sculpd, amb més de 550.000 seguidors a Instagram, que inclouen materials, eines i instruccions, al més pur estil Ikea.
Platges en miniatura
Maquetes virals
¿Vols canviar les onades de fred per onades de la mar? No ets pas l’únic. Desenes d’influencers ja han anat a l’última manualitat viral de Barcelona: fer les teves pròpies platges. Es pot fer a Creative Wave (Berguedà, 13), on ho venen com si fos d’allò més fàcil. En una fusta hi construeixes un diorama de platja usant materials naturals −sorra, closques, roques...− i amb resina crees l’aigua i les onades. Al cap d’una tarda t’emportes una estampa pròpia de la Costa Brava.
Descobreix el ‘tufting’
Puntades a pistola
Una altra manualitat que triomfa a Reels i a TikTok és el tufting. Consisteix a crear des de catifes fins a bosses a còpia de prémer el gallet d’una pistola... de fil, és clar. Els adeptes d’aquesta afició diuen que és fàcil dominar-la i no requereix experiència, només una mica d’ull i de bon gust. La tècnica és senzilla: poses una tela en vertical, hi projectes un disseny i el ressegueixes amb bolígraf per fer un patró per seguir-ne les línies amb la tufting gun (la pistola de llana que va fent puntades de fil). Tan fàcil com sona. ¿Tens ganes de provar-la? Vine a Tutu Studio (Diputació, 341), Duduá (Diluvi, 5) i Mariadela Araujo Studio (Cabanes, 38).
Peces de ceràmica
Modela els teus regals
¿Vols un pla romàntic? Passa’t la tarda a l’estil Ghost. És una de les manualitats amb més trajectòria a Barcelona: la ceràmica. Abans que estiguessin de moda les espelmes, el tufting i pintar amb vi, el que es portava era la ceràmica. Hi ha cursos per a tots els nivells, des d’aquells que es volen tacar les mans des del principi, modelant els seus propis plats o gerros, fins als que es volen acostar d’una manera més casual i s’acontenten pintant una vaixella amb vi il·limitat. Un dels estudis més virals és Born to Clay (Esparteria, 6), al Born, tot i que no és l’únic que cal tenir al radar. Apunta: al Clot, Feliz Studio (Coll i Vehí, 51), a Ciutat Vella, Studio Kanay (Bruc, 5), a Sagrada Família, Mil Vueltas Studio (Sardenya, 248), a Gràcia, Atelier Molí (Milà i Fontanals, 53), a l’Eixample Esquerre, Consell 81 (Consell de Cent, 81) i al Poblenou, ElTorn (Zamora, 46).
Cursets vegetals
Per amants de les plantes
Prometen que els seus cursos fan que la teva creativitat floreixi. Literalment. Tota l’activitat de Casa Pampa (Pujadas, 140) està consagrada a les plantes. En aquest local, amb més de 20.000 seguidors a les xarxes, ofereixen tallers per fer terraris i crear els teus propis minijardins. Combina plantes, pedres i molsa en un ecosistema únic per decorar casa teva. "No cal experiència prèvia", adverteixen, si ets dels que se’ls moren fins i tot els potos (un serial plant killer, que en diuen). També estan de moda els kokedames, aquestes boles de molsa japoneses que fan de test i que donen a casa teva una aura selvàtica. Tenen anomenada els cursos de Jungle Mows (Verdi, 75) i La Plantisserie (Perill, 29), estudis per a plant-lovers amb un catàleg de tallers que va més enllà dels kokedames, amb sessions de plantes per a infants i classes de cura d’espècies d’interior.
Festivalet
Fira d’artesania i disseny
Com a última recomanació, un imprescindible per als fanàtics de les manualitats: el Festivalet, la fira de l’artesania i el disseny de Barcelona. Aquest esdeveniment aplega, des de l’any 2009, desenes d’artesans de tots els camps, tant de la moda com de la decoració de la llar. Hi trobaràs experts que ofereixen els seus productes, materials i cursets dedicats a les arts. La present edició del 2025 se celebra aquest cap de setmana (dissabte, 13, i diumenge, 14) al recinte de la Fabra i Coats (Sant Adrià, 20) i té entrades per tres euros.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen
- La reacció quan es descobreix la Seu és de sorpresa
- Pagesos tallaran l'Eix Transversal a Manresa contra la gestió de la fauna cinegètica el 29 de desembre