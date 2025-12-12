Visita guiada
Un Nadal medieval al castell de Cardona
La fortalesa de Cardona estrena una visita, disponible fins al 4 de gener, que reviu com se celebraven aquestes festes a l’edat mitjana
Laura Serrat
Visitar el castell de Cardona sempre és una oportunitat única per descobrir els segles i segles d’història que s’amaguen darrere dels seus imponents murs. Durant aquest mes de desembre, però, es pot recórrer amb una perspectiva diferent que permet reviure com se celebrava Nadal en plena època medieval. Aquesta és la proposta de la Fundació Cardona Històrica, amb una visita que convida a fer un viatge en el temps ple de tradició, simbolisme i història. L’experiència estarà disponible fins al 4 de gener.
Es tracta del segon any que s’ofereix aquest recorregut temàtic, després de l’èxit de visitants de l’any passat. Durant el recorregut es visitarà la fortalesa i les parts de l’antic castell, com la torre de la Minyona i l’excepcional col·legiata de Sant Vicenç, una joia del romànic llombard català. La construcció del castell es va iniciar al segle IX i es va prolongar, comptant les ampliacions, fins al XV.
Amb aquesta ruta per les interioritats del castell s’ofereix una nova mirada del conjunt monumental en què s’introdueixen tradicions, curiositats i litúrgies al voltant de la festivitat de Nadal medieval. El recorregut convida a viatjar per diverses èpoques, des dels rituals pagans, en què la celebració del solstici ja simbolitzava un moment especial, fins als costums actuals. S’explicarà com es vivia Nadal tant als palaus com als carrers, els dies de recolliment pel fred, de reunió familiar i de pràctiques que han evolucionat fins a arribar als nostres dies. També s’abordarà el naixement del pessebre i la seva evolució des de sant Francesc d’Assís, l’origen de la celebració de la festa de Cap d’Any o la història dels Reis d’Orient. La visita està pensada per a un públic adult interessat en la cultura i la tradició.
La fundació ofereix la possibilitat de concertar un servei de guia per a grups específics mitjançant una reserva prèvia. La data i l’horari es fixaran segons la disponibilitat i s’adaptaran a les necessitats del grup. Al final de la visita es podran degustar neules tradicionals elaborades per la pastisseria Montserrat de Cardona, d’acord amb una recepta medieval. Un dolç perfecte per culminar un viatge en el temps ideal per a aquestes dates.
