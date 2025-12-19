Proposta familiar
El pla d'aquest Nadal per a tota la família: el museu on les joguines són les protagonistes
El programa d’activitats del Museu del Joguet de Figueres inclou tallers familiars, exposicions i visites guiades
Figueres no només és coneguda pel seu Museu Dalí. La seva riquesa cultural té també un referent en el Museu del Joguet de Catalunya. Ubicat a l’antic Hotel París, aquest museu acull una gran col·lecció de joguines de diferents èpoques amb alguns objectes cedits per part de personatges cèlebres i famosos. Ara que arriba Nadal, és una bona oportunitat per acostar-nos a la capital de l’Alt Empordà i fer una visita detinguda i un recorregut pel museu o fins i tot participar en alguna de les diferents activitats que s’han organitzat per a tots els públics.
El programa inclou tallers familiars, exposicions, visites guiades i altres activitats amb l’objectiu de convertir el museu en un espai viu, familiar i participatiu per a petits i grans. Durant tot el mes de desembre i fins al pròxim 6 de gener s’ofereixen tallers i propostes que combinen tradició, creativitat i participació per fomentar el joc compartit entre diferents generacions, segons assenyalen els seus organitzadors. Destaquen, per exemple, el taller per elaborar una estrella de Nadal, pintar un caganer, celebrar el tió al mateix museu o crear també un fanalet per esperar els Reis d’Orient la nit del 5 de gener.
Pel que fa a les visites familiars, el museu ens proposa visitar la mostra Què diuen els joguets? o bé les sessions comentades sobre l’exposició que porta per títol Glamurosa Barbie, dedicada a la cèlebre nina i que està tenint una gran acollida entre el públic visitant. Es tracta d’una exposició que reuneix més de 2.000 Barbies d’alt valor històric i artístic procedents d’una de les col·leccions privades més importants de tot Europa. Concretament, la Col·lecció Llobet Tomàs. El museu inaugurarà també Un museu d’autor, un espai dedicat a la figura del seu fundador, Josep Maria Joan Rosa –mort recentment–, i a Pilar Casademont. El propòsit és posar en valor la seva trajectòria i la creació de la col·lecció original, segons han explicat els seus promotors.
A partir del pròxim 4 de gener, el patge real dels Reis Mags d’Orient visitarà el museu per recollir les cartes de tots els nens i nenes en què expressen els seus desitjos de cara al dia de Reis. Precisament, el 6 de gener se celebrarà una jornada de portes obertes que servirà per tancar la programació nadalenca.
