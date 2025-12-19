Tradició
El pessebre del Bages que es munta dalt d'una la muntanya: on es troba i com arribari
El Centre Excursionista de la Comarca del Bages organitza des de 1963 la tradicional pujada al cim del Collbaix per col·locar la imatge del naixement
Laura Serrat
El dia 24 de desembre a la tarda, els aficionats al senderisme del Bages tenen una cita especial. Es tracta de la tradicional pujada per col·locar el pessebre al Collbaix, un dels cims més emblemàtics de la comarca, situada entre els termes municipals de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa i Fonollosa. Aquesta activitat s’ha convertit en una tradició arrelada al territori, amb una llarga trajectòria que es remunta al 1963 i que s’ha mantingut sense interrupció fins a l’actualitat gràcies a l’esforç col·lectiu.
Va ser la nit del 24 de desembre de 1963, en ple franquisme, quan un grup d’alta muntanya del Centre Excursionista de la Comarca del Bages va emprendre el camí cap al Collbaix sota les estrelles, després d’assistir a la missa del gall al santuari de Joncadella, amb l’objectiu de col·locar-hi el pessebre com a símbol i empremta de l’entitat. El primer pessebre va consistir en un recipient de fang, perforat en un dels costats amb forma d’estrella, que es va situar sobre un pedestal a la plataforma més alta del cim. En aquells primers anys, la pujada es vivia amb gran eufòria, ja que simbolitzava una sensació d’alliberament i de renovació col·lectiva abans d’acabar l’any.
Seixanta anys després, la tradició dels pessebres de muntanya segueix molt viva i també es reprodueix en altres cims del territori que any rere any contribueixen a preservar la tradició vinculada al Nadal.
Entre totes aquestes, la pujada al Collbaix s’ha convertit en una de les més emblemàtiques i cada any reuneix voluntaris del Centre Excursionista i aficionats a la muntanya. Des de fa dos anys, però, l’ascensió ja no es fa de nit, amb llanternes frontals, com s’havia fet durant dècades, sinó que té lloc a la tarda, amb la voluntat de facilitar la participació i poder atraure un públic més ampli.
L’entitat organitzadora recorda que es tracta d’una activitat oberta a tots els ciutadans. El punt de trobada de dimecres que ve, 24 de desembre, serà a dos quarts de quatre de la tarda al camí vell de Rajadell, al costat de la casa del Molí. Una vegada fet el cim i col·locat el pessebre, es repartirà coca i xocolata entre tots els assistents com a tancament festiu de la tradicional jornada festiva.
