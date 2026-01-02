Celebra la nit de Reis amb sabor: cinc restaurants per demanar a domicili a Barcelona
Diversos locals disposen del servei per repartir a les llars, una opció que és ideal per disfrutar de la màgia d’aquesta vetllada tan especial sense haver de passar per la cuina i amb total tranquil·litat
RAÚL VÁZQUEZ
La nit del 5 de gener és sinònim de màgia, il·lusió, família i bon menjar. Després de la tradicional Cavalcada de Reis, moltes persones busquen allargar la celebració al voltant de la taula, cosa que converteix aquesta vetllada en una de les més freqüentades de l’any per als restaurants de Barcelona. Amb molts establiments al complet, el servei a domicili té cada vegada més adeptes entre aquells que busquen una alternativa còmoda i eficaç. A través de Glovo, nombrosos locals permeten disfrutar d’un sopar especial sense sortir de casa. Aquests són cinc dels més destacats per a la nit de Reis:
Amb una trajectòria que es remunta al 1982, Crep Nova ofereix les millors pizzes i creps de la capital catalana. La seva carta combina creps dolces i salades, pizzes, amanides, verdures, plats combinats, pastes fresques, arrossos, entrepans i sandvitxos. És el restaurant ideal per a un sopar de familiars amb diversos gustos i edats. Un dels seus clàssics és la pizza de pernil serrà, un plat perfecte per demanar a domicili de forma còmoda en una nit tan especial.
Clàssics de sempre com la truita de patates, les croquetes o l’ensaladilla russa són ideals per a un sopar informal i de pica-pica. L’històric local Mantequerías Pirenaicas ofereix una sèrie de receptes tradicionals i sabors de tota la vida amb productes reconeixibles i un esperit molt casolà, perfecte per disfrutar de la nit de Reis, gràcies al servei a domicili de Glovo.
Per afegir un toc diferent a la vetllada i optar per altres productes més allunyats dels tradicionals en aquestes dates, Nomomoto proposa una cuina japonesa contemporània amb la millor tècnica asiàtica. La seva carta combina rotllets, sashimi i fideus amb una presentació cuidada i sabors molt diversos. La seva gran especialitat és el sushi, una opció excel·lent per delectar els convidats amb un sopar més lleuger.
La proposta de González & Co encaixa a la perfecció en una nit pensada per compartir. Burritos, tacos, nachos i bowls Tex-Mex conformen una carta desenfadada, acolorida i pensada per picotejar en grup. Una alternativa informal i saborosa que suma un punt festiu al sopar de Reis i que arriba a domicili a Barcelona gràcies a Glovo.
Especialitzat en milaneses artesanals, el restaurant Chalito ofereix plats contundents, ideals per a una celebració familiar. Des de les versions més clàssiques fins a combinacions més creatives, la seva proposta destaca pel sabor i la generositat de les racions. Una opció perfecta per tancar la nit amb plats reconeixibles i populars, disponibles a domicili a través de Glovo.
La nit de Reis és per disfrutar-la, no per passar-la entre fogons. Amb Glovo, Barcelona es converteix en una ciutat d’infinites possibilitats per disfrutar de la gastronomia des de la comoditat de la llar. Tradició, cuina internacional o propostes per compartir són les claus per a una nit en què la màgia també se serveix a les taules.
