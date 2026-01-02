El dia de Reis que es viu a peu de fira
Cada any, el 5 de gener a Casserres i el 6 a Igualada i Montclar, se celebren certàmens vinculats a l’arribada de Ses Majestats
El dia de Reis és sinònim de fira a diversos municipis de la Catalunya central. Com és tradició, Igualada, a la comarca de l’Anoia, i Casserres i Montclar, al Berguedà, celebraran les seves fires de Reis, que ompliran els carrers de colors i ambient festiu. Aquestes cites apleguen una àmplia oferta de productes d’alimentació, artesania i altres articles i s’han convertit en un punt de trobada tant per als veïns com per als visitants que aprofiten les festes de Nadal per descobrir el territori.
A Igualada la fira de Reis se celebra el 6 de gener i és considerada una de les més antigues de Catalunya, amb orígens que es remunten a l’edat mitjana. Actualment, la fira continua molt arrelada en la vida del municipi i aquest any tindrà més de 200 parades de productes agrícoles, d’artesania i alimentació, a més del Mercat d’Antiguitats, situat al parc de l’Estació Vella, amb la presència d’antiquaris i col·leccionistes.
A Casserres la fira se celebra la vigília, el 5 de gener, coincidint amb l’arribada dels Reis d'Orient. També es tracta d’una tradició molt estimada que cada any atrau nombrosos visitants del Berguedà i de comarques veïnes. En aquesta edició hi participaran prop de cinquanta parades de productes alimentaris i artesanals, així com de roba i bijuteria, concentrats principalment a la plaça de Santa Maria. Una de les principals novetats d’enguany és que la mostra ramadera, habitualment un dels grans atractius del certamen, només tindrà caràcter simbòlic per les mesures de prevenció arran de la pesta porcina africana. El programa es completarà amb activitats per a tots els públics, com ara un taller infantil per confeccionar un fanalet per rebre els Reis d'Orient i una exhibició de motoserra.
La ruta firal continuarà l’endemà a Montclar. La Fira de Reis, que se celebra cada 6 de gener, aplegarà durant el matí de dimarts una variada oferta de parades de productes alimentaris, artesania, peces de vestir, bijuteria, articles per a la llar, antiguitats i eines del camp, en una jornada marcada per la tradició i l’ambient festiu.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Els divorcis i les apps de cites disparen els contagis pel virus del papil·loma humà entre els homes majors de 45 anys