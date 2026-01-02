Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El dia de Reis que es viu a peu de fira

Cada any, el 5 de gener a Casserres i el 6 a Igualada i Montclar, se celebren certàmens vinculats a l’arribada de Ses Majestats

Parades i ambient a la fira de Casserres

Laura Serrat

Manresa

El dia de Reis és sinònim de fira a diversos municipis de la Catalunya central. Com és tradició, Igualada, a la comarca de l’Anoia, i Casserres i Montclar, al Berguedà, celebraran les seves fires de Reis, que ompliran els carrers de colors i ambient festiu. Aquestes cites apleguen una àmplia oferta de productes d’alimentació, artesania i altres articles i s’han convertit en un punt de trobada tant per als veïns com per als visitants que aprofiten les festes de Nadal per descobrir el territori.

A Igualada la fira de Reis se celebra el 6 de gener i és considerada una de les més antigues de Catalunya, amb orígens que es remunten a l’edat mitjana. Actualment, la fira continua molt arrelada en la vida del municipi i aquest any tindrà més de 200 parades de productes agrícoles, d’artesania i alimentació, a més del Mercat d’Antiguitats, situat al parc de l’Estació Vella, amb la presència d’antiquaris i col·leccionistes.

A Casserres la fira se celebra la vigília, el 5 de gener, coincidint amb l’arribada dels Reis d'Orient. També es tracta d’una tradició molt estimada que cada any atrau nombrosos visitants del Berguedà i de comarques veïnes. En aquesta edició hi participaran prop de cinquanta parades de productes alimentaris i artesanals, així com de roba i bijuteria, concentrats principalment a la plaça de Santa Maria. Una de les principals novetats d’enguany és que la mostra ramadera, habitualment un dels grans atractius del certamen, només tindrà caràcter simbòlic per les mesures de prevenció arran de la pesta porcina africana. El programa es completarà amb activitats per a tots els públics, com ara un taller infantil per confeccionar un fanalet per rebre els Reis d'Orient i una exhibició de motoserra.

La ruta firal continuarà l’endemà a Montclar. La Fira de Reis, que se celebra cada 6 de gener, aplegarà durant el matí de dimarts una variada oferta de parades de productes alimentaris, artesania, peces de vestir, bijuteria, articles per a la llar, antiguitats i eines del camp, en una jornada marcada per la tradició i l’ambient festiu.

