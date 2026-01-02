Les tendències d’aquest any a Barcelona
La tecnologia immersiva o les apps d’aventura són algunes de les modes que els Nostradamus de les novetats preveuen més caduques que la carrera de Toni Cantó
Abel Cobos
Traguem la bola de vidre. Què es portarà el 2026? Els esperits, els profetes i els caçadors de tendències coincideixen en una cosa: el món continuarà igual de convuls. Però entre tanta desafecció política i caos social, també sorgeixen tendències fàcils que t’abstrauran del dia a dia.
La tonalitat del 2026 - Cloud Dancer, color de relax
El 2026 serà un any blanc. No és un presagi de casament: és el color de l’any segons Pantone. Asseguren que "en un món sorollós" aquest color –el blanc Cloud Dancer– proporciona ganes de relaxar-se. Vaja, que és hora d’activar el mode zen. Tenen raó: a Barcelona, l’última moda del wellness és alliberar-se dels maldecaps a força de massatges. El 2026 segur que passaràs per un spa per al cap (alguns en diuen head spa i hair spa, pels termes anglès), una tendència importada del Japó. ¿Recomanacions? Japanese Head Spa (Taulat, 78), Calma Hair Spa (Casp, 45), Mi Momento (Verdi, 49), Chowa (rambla del Poblenou, 133) i l’últim local de Le Manicure (Còrsega, 249).
Emocions fortes - Superherois i déus
Malgrat que el Pantone indiqui tot el contrari, el 2026 serà un any d’emocions fortes. Cinematogràficament, almenys. Els blockbusters més destacats són el retorn dels venjadors (Avengers: Doomday), el de Spider-man, la pel·lícula de Supergirl del nou DC o La odissea de Nolan. No fa falta anar gaire lluny per sentir-se un superheroi. ¿On? En gimnasos com Rockfit (Mèxic, 5) i Outdoor Circuits (Vall d’Or, 18, Valldoreix, Sant Cugat), on el fitnes no només es fa amb pesos, sinó saltant obstacles, escalant cordes i altres activitats dignes d’Hèrcules. El 17 i el 18 d’octubre, la Spartan Race torna a Santa Susanna, amb un recorregut extrem que deixarà com un drap brut l’adolescència dels de Stranger things.
Aniràs de marca - Sent-te com Miranda Priestly
El retorn de les marques és una tendència a l’alça. En diuen indicador de recessió, ja que, en temps d’incertesa, volem béns cars que ens reforcin la idea que no estem tan malament. ¿És per això que cosa torna Miranda Priestly amb El diable es vesteix de Prada 2? Una manera d’omplir l’armari és passant per outlets. Segur que ja coneixes La Roca Village o Viladecans The Style Outlets. Però si ets de Barcelona, no fa falta el cotxe. Passa pel carrer de Girona, amb els outlets de Mango (27), Simorra (38), Montana (35), Pop Up (33), Nice Things (38), Extart Panno (40), Veneno en la Piel (36) i Boboli (Casp, 64). Al Poblenou hi tens Barcelona Outlet (Pujades, 77, 2a planta).
Experiències analògiques - Plans sense tecnologia
Saturació immersiva. Barcelona acumula més plans d’aquesta índole que Koldo escàndols judicials. L’estil analògic és una altra tendència que arrasa des de la covid. Des de quedades per lligar sense apps fins a llocs per fer amics amb jocs i dinàmiques presencials. Ara és el torn de la cultura. ¿Un exemple? Seguint el rastre de Rosalía i el seu Lux, mil·lennistes i generació Z s’estan enamorant de la música clàssica i religiosa. L’orgue de la catedral de Barcelona celebra concerts una vegada al mes; el pròxim, el 21 de gener. I tot i que no és gens nou –ja han fet 36 edicions d’aquest cicle de música–, ara rep amor a les xarxes socials. També hi ha el Conservatori Municipal de Música de Barcelona (Bruc, 110-112) i els seus cicles de música gratuïta, els dijous i els divendres, o els concerts que organitza l’OBC tot l’any, també de franc.
Torna l’art-déco - Cites a la moda
Si segons els Nostradamus digitals estem en període de recessió, que torni l’art-déco no fa més que reforçar la seva teoria que tenim a la cantonada una crisi a l’estil de la del crac del 29. Perquè sí, segons Pinterest, la tendència que apunta que triomfarà el 2026 és reviure els interiors inspirats en aquest moviment. Compte, ja n’hi ha que diuen que els locals d’art-déco seran perfectes per tenir cites el 2026. ¿Busques el de més a la vora? A Barcelona aquest gènere ha sigut font d’inspiració per a bars com My Way (Heures, 4-10), Great Gatsby (Tuset, 19), Velódromo (Muntaner, 213) i Jacqueline (Enric Granados, 66), entre d’altres.
Viatja a l’Edat Mitjana - Torna ‘Joc de trons’
Aquest any torna l’univers de Joc de trons per partida doble. El 2026 ens portarà la tercera temporada de La Casa del Dragón i l’estrena de El caballero de los Siete Reinos. Seran alguns dels grans esdeveniments televisius de l’any, i la millor manera de celebrar-ho és tornant-te un cavaller medieval. Diverses opcions. La sala Duo Bellum (plaça del Sol, 3-4, Esplugues de Llobregat), on es reuneix l’Associació Catalana d’Esgrima Antiga (ACEA) per practicar i preservar l’art d’esgrima històrica. Softcombat, que es reuneixen cada diumenge per fer combats medievals al parc de l’Estació del Nord. I, finalment, Sordibus, experts en recreacions històriques del món medieval: tenen armes, armadures i tot el que fa falta per preparar un setge a un castell digne d’aparèixer en l’univers de George R. R. Martin. n
