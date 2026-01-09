Escapada d'un dia a Puigcerdà: guia per gaudir al màxim de la capital de la Cerdanya
En una sola jornada es poden recórrer els principals punts d’interès de la capital de la Cerdanya, al Pirineu gironí
DAVID CÉSPEDES
Visitar en un dia l’enclavament per excel·lència del Pirineu gironí: Puigcerdà, la capital de la comarca de la Cerdanya. Aquesta és la proposta d’aquesta setmana, que consisteix a completar una ruta a peu que durarà entre quatre i sis hores i que es pot fer en companyia de la família, ja que el terreny és pla i sense gairebé dificultats. Durant el nostre recorregut passarem pels principals punts d’interès de la població. Puigcerdà és un destí turístic de primer ordre, tant a l’hivern com a l’estiu, i ofereix als visitants moltes opcions d’oci, gastronomia i activitats relacionades amb el senderisme i els esports d’hivern.
Iniciarem el recorregut a la plaça de Santa Maria, al centre històric, presidida pel campanar, tot un símbol per a la població, i on podem agafar forces en els diferents bars i pastisseries que trobarem. Un bon lloc per beure un cafè i iniciar la ruta passant pel carrer Major i els seus voltants, on els visitants veuran cases antigues i botigues locals.
La nostra segona parada serà el magnífic llac de Puigcerdà. Ens recomanen baixar cap al llac i fer una volta completa, ja que el camí és pla. És, sens dubte, un dels llocs més fotogènics del poble. Al costat del llac podem descansar i passar una estona agradable. Seguirem cap al camí de Rigolisa, amb vistes espectaculars cap al Pirineu. Es tracta d’una passejada molt tranquil·la, a la qual podem destinar una mitja hora i fer mitja volta quan vulguem per adreçar-nos de nou cap a la població per menjar o berenar. Hi ha una gran oferta gastronòmica per al gust de tots els paladars. En aquest sentit, els visitants tenen al seu abast una gran oferta gastronòmica basada en embotits, formatges, pastissos artesans i el seu producte estrella: el trinxat. La gastronomia ceretana gaudeix de molt bona consideració.
Mesos d’hivern
Hi ha moltes possibilitats de fer rutes més llargues pels voltants. Si la nostra visita coincideix amb els mesos d’hivern, es pot preparar una ruta a la neu, però en aquest cas haurem de portar un bon equip per combatre el fred, fer una ruta adaptada a les nostres possibilitats físiques i consultar sempre la previsió meteorològica.
