Tradició
Igualada reviu el passat rural en els Tres Tombs
La festa de Sant Antoni Abat omplirà els carrers amb la impressionant desfilada de cavalls i carruatges que recorden oficis antics de la ciutat
Laura Serrat
Igualada tornarà aquest cap de setmana a l’època en què el temps avançava al ritme del galop dels cavalls amb una nova edició dels Tres Tombs, la festa de Sant Antoni Abat organitzada per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Aquest any, els actes comencen avui i acaben diumenge, amb una programació que combina solemnitat religiosa, cultura popular i la tradicional desfilada de carruatges i cavalls engalanats, que tornarà a omplir els carrers.
La festa dels Tres Tombs d’Igualada és una mostra viva de la importància que tenen les celebracions de Sant Antoni Abat en el conjunt del territori. Puig-reig, Solsona, Vilafranca del Penedès i Caldes de Montbui són alguns dels municipis que aquest cap de setmana retran homenatge al patró dels animals i els traginers. No obstant, a Igualada la festa té un component especial, ja que és una de les celebracions més antigues de Catalunya, amb uns orígens que es remunten a l’any 1822, data en què se situa la fundació del Gremi de Sant Antoni Abat, i conserva una tradició vinculada als oficis antics.
Un dels grans atractius dels Tres Tombs d’Igualada és el valuós patrimoni de carruatges, amb una trentena de peces pròpies. Com a novetat, en la tradicional desfilada de diumenge es podrà veure un carro carregat de pa, en homenatge a l’ofici de forner, a més d’altres que evoquen activitats tradicionals, com el carro de la bomba, més conegut com el carro dels bombers, el carro de les pells, el carro de les botes de vi i fins i tot el carro dels difunts, utilitzat en el servei funerari.
Més enllà dels carruatges i els genets, en la desfilada també participaran la pubilla, les dames d’honor i els banderers, una de les figures més simbòliques de la festa. Per als portadors, és un honor portar un dels elements més representatius de la celebració, present des dels seus orígens. Un dels moments més emblemàtics per a ells és l’anada i tornada de les banderes fins als seus domicilis, acompanyats per la Banda de Música d’Igualada, els trabucaires i el ball de bastons, en un acte que tindrà lloc dissabte, després de l’ofici en honor a sant Antoni Abat. A la tarda se celebrarà una cercavila nocturna, la prèvia de la desfilada de diumenge.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos