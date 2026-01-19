La ruta del bon rotllo
Plans per suportar el desànim del Blue Monday
Diuen que dilluns vinent es preveuen més llàgrimes que quan es va estrenar ‘Hachiko’, de Richard Gere. No siguis tu un d’ells. Aquesta és una ruta per la Barcelona contra la ‘depre’
Abel Cobos
19 de gener. No importa el que digui el teu horòscop: aquell dia no podrà anar a pitjor ni escoltant les últimes declaracions d’Ana Obregón. És el Blue Monday, el pitjor dia de l’any. Sí, quan s’ajunta el fred, els comptes bancaris arrasats després de Nadal, la monotonia de la feina després de les festes i el fet d’adonar-te que no estàs anant al gimnàs, malgrat els propòsits. Com combatre el desànim? Idees que animarien fins i tot els merengues després de la Supercopa.
’Jumping clubs’
Per fer salts d’alegria
Res millor per foragitar la depressió estacional que passar-te per un jumping club. Llocs pensats per fer salts d’alegria, literalment. És una de les últimes modes de Catalunya: els clubs de salt, locals plens de matalassos, tobogans, tirolines i altres activitats per passar-t’ho genial.
El seu èxit és tal que no deixen d’estrenar-se’n per Barcelona (i voltants). L’últim a obrir ha sigut Urban Planet, al Parc Vallès (avinguda del Tèxtil, s/n, Terrassa), un macro trampoline park de 3.000 m² amb llits elàstics pro, tobogan de 7 metres i circuit d’obstacles. Just unes setmanes abans va obrir un Hijump Park al centre comercial Màgic (Concòrdia, 1, Badalona). Sí, els mateixos que tenen locals a Sabadell (rambla d’Ibèria, 46) i Terrassa (Duero, 9), virals pel seu circuit inspirat en Super Mario.
Un altre clàssic metropolità, el JumpYard (Sant Ferran, 4, Cornellà): 2.850 metres quadrats d’àrea de salts i un tros de tirolina indoor de 100 m. I, a la ciutat de Barcelona, The Indoor Jumping Club (Perú, 230) i Jumping Extreme (avinguda Meridiana, 530), que compta amb una altra seu a Mataró (Alcalde Josep Abril, 34-36).
Recorreguts d’aventura
Sua amb amics
Una altra manera d’allunyar la tristesa: omplint-te d’endorfines. Pots o anar al gimnàs i rebentar-te a càrdio fins que el teu cos decideixi brindar-te amb dosi extra de l’hormona de la felicitat, o ajuntar-te amb amics i passar per locals amb gimcanes i circuits interactius.
Primera parada: Sapakara Fun Parcs (Silici, 9, Cornellà). Una estrella de TikTok. Un xiquiparc extrem per a adults. Aquí hi ha salts, proves difícils i més curses que un divorciat descobrint el running. ¿El que recomana qui ho ha provat? El Jungle Tag, un joc d’obstacles on s’han d’anar recollint punts.
Una altra recomanació viral: GameSide (Colom, 459, Terrassa). Més de 20 sales amb 1.000 m² de jocs inspirats tant en universos màgics com en concursos de la tele. Aquí faràs de tot, des d’esquivar làsers al Tom Cruise fins a pujar a una bola de demolició com Miley Cyrus.
No hi pot faltar tampoc una altra estrella de les xarxes socials, els terres arcade amb llums de colors. Sí, aquells locals que es repeteixen en reels d’Instagram on es juga al terra és lava a través d’instal·lacions lluminoses. Ho pots provar a Lanzadera Spark81 (carrer de Llobregat, 4B, Terrassa), Pixel Games de Cubick Group (plaça de Catalunya, 33, Mataró) i Kumove Game (les Esquadres, 21, l’Hospitalet).
Neons i vila
Manualitat de moda
Sembla estrany que encara no hagin fet un reboot de Bricomanía, veient que a Barcelona no deixen d’obrir locals dedicats a manualitats. Això, sí, l’objectiu d’aquests tallers no és aprendre a convertir-te en paleta, sinó una cosa més mundana: prendre unes copes mentre fas una obra d’art.
Entre el llarguíssim catàleg de manualitats i vi –ceràmica, aquarel·la, espelmes, polseres, etcètera–, destaca la pintura amb neó. És l’última tendència. El pretext és simple: utilitza pintures fluorescents per crear art que brilli en la foscor, en ceràmica, quadres, "fins i tot en ventalls", prometen en alguns locals. Tot, acompanyat d’una copeta per posar-te al punt en ple Blue Monday. La majoria ofereixen "vi il·limitat".
A Barcelona, ho pots fer a Paint Barcelona (Esparteria, 12), Wine and Art (Torrent de l’Olla, 66), Academia de Marte (Sant Fructuós, 84), Art&Wine (Mare de Déu dels Desemparats, 14) i Wine Gogh (Travessera de Gràcia, 196; Guilleries, 16).
Clubs per a desestressar-se
Trenca electrodomèstics
Una altra opció és deixar anar endorfines a base de garrotades. Passa’t per les sales de la ràbia, habitacions on pagues per objectes i mobles per carregar-te’ls. El racó més famós és Axerum (Vilanoveta, 3, Vilanova i la Geltrú). Aquí fan doblet: tenen habitació de la ràbia i espai per llançar destrals.
Cerques més sales de la ràbia? A la ciutat de Barcelona tens The Rage Room (Pau Alsina, 20), i a Cornellà, Mega Game (passeig dels Ferrocarrils Catalans, 138). Prefereixes tir amb destrals? Dos dels més famosos són Barcelona Axe Throwing (Trafalgar, 8) i The Axe Club (Castillejos, 181).
Toca gespa
Remeis naturals
"Necessito tocar gespa", una frase que s’ha sumat a l’argot digital i que s’utilitza quan algú s’ha de deixar de menjar el cap. És una altra opció per combatre l’equació depressiva del Blue Monday, anar a un parc i connectar amb la natura estirant-te a la gespa. No fa falta recomanar-te opcions com Glòries, Ciutadella, el parc de l’Estació del Nord o el Cervantes, que a més de conegudes estan massificades. Apunta alguns parcs on defugiràs el bullici turístic.
A Montjuïc, els jardins de Mossèn Cinto Verdaguer (avinguda de Miramar, 30). Vista al port, tranquil·litat i el parc més conegut de la llista. Next, els jardins del Doctor Pla i Armengol d’Horta (avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 132), també amb zones de gespa. Al costat, el parc de les Aigües (ronda del Guinardó, 49), que allotja la seu del districte d’Horta, edifici d’inspiració àrab. I, a Sarrià, el Turó Park (avinguda de Pau Casals, 19) i els jardins del Doctor Samuel Hahnemann (Dr. Fleming, 4). Qualsevol opció és bona per anar amb el teu llibre favorit i oblidar-te durant una estona de les penes.
La llama store
Riu una estona
I, si tot falla, combat les llàgrimes amb rialles. Un imprescindible és La Llama (Tamarit, 148), la primera botiga del món que està especialitzada a fer riure. Aquí tenen llibres, còmics, tasses hilarants, ciris de Seinfeld, coloms amb corda, ganivets musicals per a pastissos, ronyoneres amb panxes peludes estampades, cabres que xisclen, bolígrafs en forma de plàtans, mans diminutes per als dits... Sí, un catàleg tant esperpèntic com del tot imprescindible.
