Un cine català posa a la venda les butaques
Les sales de Mooby Gran Sarrià són les últimes a afegir-se a la nova moda de Barcelona: res de generar més residus. Si has de reformar el local, no tiris: ven. El Phenomena ja va tenir una iniciativa semblant i ara s’hi apunten botigues de mobles o de roba
Abel Cobos
Cada vegada que vegis una foguera de La isla de las tentaciones et quedaràs amb la cara de Nicole Kidman a l’anunci d’AMC. Fins i tot el moment més cutre de Mediaset se sentirà una experiència cinematogràfica al nivell d’El padrí. ¿Com? Emportant-te una de les butaques que el Mooby Gran Sarrià (ronda del General Mitre, 38-44, Barcelona) posa a la venda per als espectadors més fidels.
La iniciativa sorgeix perquè el cine comença una etapa de reconversió. Aquest 2026 inauguraran el Mooby Gran Sarrià Club, «un espai exclusiu amb vuit sales totalment reconvertides i amb butaques prèmium per oferir el màxim confort als espectadors», explica Pol Hernández, responsable de comunicació de Mooby. Aquesta experiència cinematogràfica cinc jotes es resumeix en «sales amb poc aforament» per fer la sensació de «més privades i exclusives» i en butaques «molt còmodes, reclinables i individuals». Migdiada garantida si ets dels que s’adorm veient pel·lícules.
Per crear aquest nou club canviaran i renovaran les butaques, així que han decidit posar les antigues a la venda. A causa dels seus gairebé 30 anys d’història tenen molts fans, i no volien deixar passar l’oportunitat de recompensar la fidelitat entregant trossos de cine perquè se’ls emportessin a casa: «Volem oferir la possibilitat als clients més nostàlgics de conservar alguna de les butaques originals. Rebem desenes de peticions per correu i les gestionem de forma personalitzada», afegeix Hernández. ¿En vols una? Escriu-nos a info@moobycinemas.com.
No és l’únic cine barceloní amb una iniciativa semblant. El mític Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168) va començar el setembre del 2025 una reforma integral de l’espai. Des d’aleshores tenen habilitada una botiga online per comprar-hi de tot: des de la moqueta inspirada en El resplendor que cobria el cine fins a les lletres de plàstic amb què anunciaven cada dia la programació a la façana.
I no només són cines. Ara es porta donar nova vida als mobles, res de tirar-los. Una moda ecologista que s’expandeix per Barcelona amb la mateixa rapidesa que s’omplen els embassaments. Hi ha influencers que s’hi dediquen amb molt èxit –com @vaciamos– i les marques cada vegada estan més implicades a copiar aquest model. Per exemple, fa res, el 45 Times Barcelona Hotel de la plaça de Catalunya es va apuntar a aquesta tendència venent tot el mobiliari en un mercat ambulant abans de la gran reforma que el transformarà en el Bless Hotel Barcelona. I la botiga de roba SSSTUFFF (Duc, 7) també tanca per entrar en reformes, i estaran fins demà venent-ho tot, incloent-hi «la mítica cabina de telèfon», afegeixen. No havia sigut mai tan fàcil.
