Amagatalls d’artistes
El llac del Bages que inspira Collado Riu
La cantant pop i compositora que es va donar a conèixer fa uns anys com a Iris Deco parla del llac de Navarcles, on ha trobat resposta a totes les seves preguntes
Juan Manuel Freire
Júlia Collado Riu es va donar a conèixer fa uns anys com a Iris Deco, àlies amb el qual, ajudada per Ferran Palau a la producció, va desenvolupar un suggerent pop-R&B cantat en anglès i amb important vocació comercial. El disc Golden (2021) va tenir bones crítiques, però ella es va acabar desencisant d’això de viatjar per la seva vida artística amb un nom que no era el seu. «Sentia una gran dissociació perquè no era coherent fer una música tan honesta i de cop posar-me un altre nom», ens diu.
Ja amb el veritable va publicar Z nombre complex (2024), un treball de voluntat més experimental que l’anterior, amb lletres en gran part en català, cuinat mà a mà amb Toni Llull, productor d’una bona part de la música de Maria Arnal per a Polvo serán. «Ara sento que tot està més lligat amb el que vull expressar, que al final és arrel i puresa».
I en això, en l’arrel, en el seu poble, va pensar quan li vam preguntar pel seu amagatall predilecte: el llac de Navarcles, principal espai obert de la seva localitat natal. «Des de molt petita, el silenci i la quietud m’han donat les respostes a totes les preguntes que m’he anat fent», diu per justificar la decisió. «He fet moltes passejades per aquest llac amb la intenció de desconnectar d’aquesta font incansable d’estímuls que és internet i reconnectar amb la font incansable d’energia positiva i llum que és la natura».
Collado Riu fa repàs, com si les imatges li desfilessin pel cap en un ric flashback, de tot el que hi va viure mentre creixia: «Les activitats d’estiu amb caiac. A l’hivern, el llac gelat i els ànecs caminant per sobre del gel. Les tardes amb les amigues posant els peus a l’aigua i explicant-nos secrets... En l’etapa de l’adolescència va ser un gran escenari», apunta.
Ara com ara, no visita el lloc tan habitualment com llavors, però cada any mira de baixar-hi almenys sis o set vegades i fer-hi un volt gairebé sempre il·luminador. En un primer moment no portava gairebé res a sobre quan hi anava («era una manera de parar i respirar»), però ara que és més gran s’acosta a aquest espai amb el necessari per registrar «inspiració i revelacions, ja sigui en forma de melodies, paraules o conclusions».
L’aigua, «sensació de casa»
Què és per a la Júlia l’aigua? Diria que, en certa manera, forma part de la seva identitat? «L’aigua, inconscientment, ha sigut l’element que m’ha fet més sensació de casa i amb el qual em sento més identificada en l’àmbit de significat. Suposo que el fet de ser Lluna a Peixos hi té una cosa per veure», assenyala.
Si revisem Golden, un dels talls més atractius continua sent She dives into, balada de teclats màgics amb l’aigua com a metàfora del món interior. També se serveix d’aquesta metàfora en la lletra de The wish, quan canta: «La lluvia me está empapando de ti/ en lugar de esconderme, elijo ahogarme en cada movimiento». La mateixa artista aprofundeix en el significat d’aquesta lletra: «La pluja és la persona estimada o el que em fa sentir. Pot mullar-me, és a dir, fer-me mal, però prefereixo això a no tenir-la. També es pot interpretar com un ritual de purificació».
Navarcles és on va néixer i on, fidel a l’arrel, pensa seguir: «La intenció és posar-hi el meu petit gra de sorra, contribuir d’una manera o una altra en el creixement del poble», explica. Un any després del seu segon disc, Collado Riu es desenvolupa com a curadora i productora musical, professora de cant i gestora cultural. «Mentre exploro nous horitzons dins de la indústria i la cultura musical, començo a sentir la necessitat imparable de crear nova música una altra vegada. Però també la necessitat de preguntar-me com puc protegir-la en un context de violència institucional i d’una manca greu de respecte a la comunitat d’artistes. Abans de fer el pròxim pas, necessito més que mai saber on poso els peus».
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»