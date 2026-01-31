Ruta
Els ponts més fotogènics de Girona: la ruta que enamora els visitants
Un recorregut a peu sobre les aigües de l’Onyar i de la resta de cursos permet disfrutar amb calma de la ciutat
Girona és una ciutat per la qual discorren quatre rius diferents (l’Onyar, el Ter, el Güell i el Galligants) i, per tant, té molts ponts. El principal curs que transcorre pel centre de la capital gironina és el de l’Onyar i compta amb diferents ponts de diferents estils arquitectònics per salvar els dos costats que separa l’aigua. La ruta d’aquesta setmana ens convida a fer-hi un recorregut.
Travessar algun dels ponts ens permet contemplar en alguns punts les seves famoses façanes de colors, que ens recorden la capital de la Toscana, Florència. És una de les estampes més fotografiades de la ciutat i el marc perfecte de molts selfies sobretot a les hores en què el sol intensifica els colors. També és un atractiu contemplar la vegetació i especialment alguns elements de la fauna com els ànecs, les gavines o fins i tot una espècie invasora com el coipú, que desperta molta expectació quan es deixa veure. Temps enrere, al riu Onyar hi havia moltes carpes, però es va decidir exterminar-les, tot i que algunes han tornat a criar i poblar les seves aigües. Els últims temporals també han fet que la crescuda de l’Onyar fos espectacular al seu pas per la ciutat.
El pont més modern és el de Sant Feliu, que uneix el passeig Canalejas i la zona on es troba la famosa escultura del Cul de la Lleona. Diu la tradició que tot visitant que vulgui tornar a la ciutat li ha de fer un petó on acaba l’esquena. Ara bé, les escales que permetien fer aquest ritual van ser retirades fa un temps per evitar accidents. Es pot fer l’acció de manera simbòlica.
Un altre pont que capta molt l’atenció dels visitants és el pont de Pedra, construït l’any 1856 i que uneix el Barri Vell amb l’Eixample. Des d’aquest emplaçament podem disfrutar d’una vista espectacular i privilegiada de les cases de l’Onyar. El nostre recorregut pot continuar després pel pont d’en Gómez, de Lluís Homs, que data de 1916, i deu el seu nom al propietari de la casa que va haver de ser parcialment enderrocada per poder edificar aquest pas.
El pont més emblemàtic i fotografiat, el de les Peixeteries Velles, pont del Ferro o Eiffel, construït pels mateixos tallers que van elevar la torre parisenca. El seu color vermellós el fa especialment atractiu. Finalment, el nostre passeig pot acabar al pont de Sant Agustí per accedir a la plaça del mateix nom i on podem gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica.
