Propostes gratis a l'aire lliure a Barcelona: platges, parcs i rius
Tornen les activitats en espais naturals de l’àrea metropolitana
Abel Cobos
Ni el fred polar et lligarà a casa. El motiu? L’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) inaugura aquest diumenge 1 de febrer la 20a edició del Cicle d’Activitats en Parcs, Platges i Rius Metropolitans. Més de mig centenar de propostes en zones naturals de desenes de ciutats i, sí, de franc.
Un any més, el tret de pistola inaugural és al Jardí Botànic de Barcelona (Doctor Font i Quer, 2), a Montjuïc. Consta d’una jornada de portes obertes –de 10 a 15 hores–, i es podran visitar les zones enjardinades i els espais expositius, com la col·lecció de bonsais. A més, hi haurà jocs per a nens i l’espectacle d’animació L’Y-ànsia per volar.
L’agenda estarà ben atapeïda durant els pròxims mesos. Ja hi ha activitats programades fins al 22 de novembre, quan s’acaba el cicle. Tenen per objectiu promocionar els espais naturals que ens envolten, ensenyar el seu valor i, sobretot, que els ciutadans s’hi involucrin de forma divertida i lúdica. Per exemple, aquest hivern torna la Festa de les Roses a Sant Feliu de Llobregat, on es podran plantar rosers, o les sessions d’astronomia a Can Lluc, a Santa Coloma de Cervelló.
El calendari és estacional, així que ofereix una graella molt variada al llarg de l’any. Si es busca una cosa molt primaveral, a l’abril hi ha portes obertes de l’Observatori Metropolità de Papallones, per albirar les papallones locals. ¿Una cosa més estiuenca? Al maig, Castelldefels acollirà una jornada d’alliberament de tortugues a la platja de la Pineda. Un altre pla que repeteix són les sessions de biosnorkeling a Montgat i Sant Adrià de Besòs, que se celebraran en els mesos de més calor, juny i juliol (a l’agost no hi ha activitats).
Els 57 plans es poden consultar a la pàgina de l’AMB, on també es gestionen les reserves (si el pla ho requereix, perquè n’hi ha molts en què no cal) i s’inclou tota la informació de servei, des de l’accessibilitat dels plans fins a les edats recomanades. Sí, n’hi ha per a tots els públics, fins i tot per a adults i adolescents.
