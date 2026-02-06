Ruta de Cantallops a Espolla: l'Alt Empordà més rural
La zona de l’Albera amaga municipis rics en vinyes i oliverars, a més d’allotjar monuments megalítics
DAVID CÉSPEDES
La ruta d’aquesta setmana ens portarà per camins de la zona de l’Albera, un paratge natural de la comarca de l’Alt Empordà. Es tracta d’un recorregut llarg per fer amb bicicleta, d’aproximadament uns 40 quilòmetres. Si volem fer-lo caminant, és totalment recomanable fer-ho en dues etapes diferents. De Cantallops fins a Espolla: un dia la part superior de la ruta (castell de Requesens) i l’altre dia pels pobles de Capmany i Sant Climent, segons consta a la web Itinerànnia. Tots són municipis rics en productes agrícoles i, sobretot, vi.
Precisament, els autors d’aquest recorregut ens expliquen que es tracta d’una "ruta per mosaics de vinyes i oliverars, monuments megalítics, el santuari i el castell de Requesens, el refugi de la barraca del Forn de Calç". Hi ha una gran riquesa paisatgística en aquesta zona empordanesa. Els seus municipis configuren un paisatge captivador, esquitxat de petits desnivells, amb camps on creixen les vinyes al toc del vent de tramuntana i on també podrem descobrir municipis que configuren la zona coneguda com els Aspres.
Si prenem l’opció de fer la ruta amb bicicleta, es pot completar sense cap dificultat extrema. En tot cas, si l’opció és fer-la caminant, hem de tenir en compte que trigarem dos dies.
En la descripció feta pels autors s’explica també que les dues etapes es poden fer de la següent manera: "Un dia la part superior de la ruta: zona del castell de Requesens, de Cantallops a Espolla, i l’altre dia pels pobles de Capmany i Sant Climent. Al llarg de la ruta trobarem unes plaques quadrades identificatives de la ruta. La part pedalable és la part baixa de la ruta, des dels Vilars, Espolla, Sant Climent Sescebes, Capmany, Cantallops i fins al castell de Requesens". Sigui quina sigui l’opció escollida, segur que no ens deixarà indiferents i descobrirem paisatges i espais naturals interiors on abunden les zones boscoses amb fagedes, rouredes, alzinars i alzines sureres.
A la fitxa tècnica elaborada per la web Itinerànnia consta que la distància per recórrer en total és de 42,63 quilòmetres, amb una altitud màxima de 716 metres i una altitud mínima de 73 metres. El desnivell acumulat en pujada és de 1.098 metres, igual que en baixada.
