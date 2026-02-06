L’arròs uneix Bagà en una festa comunitària
La població del Berguedà celebrarà diumenge un dinar popular d’origen medieval. També té lloc en altres pobles com Sant Fruitós i Olvan
La història explica que, a l’Edat Mitjana, en els dies previs al temps de Quaresma, s’organitzaven àpats comunitaris als pobles. En aquell temps, es recollien ingredients casa per casa per oferir un plat calent a les persones més necessitades i, per aquest motiu, aquell costum es coneixia com el Dinar dels Pobres. Aquesta tradició ha evolucionat fins a convertir-se en una de les festes més arrelades en municipis com Bagà, a la comarca del Berguedà, que aquest diumenge celebrarà la tradicional Festa de l’Arròs.
La històrica plaça Porxada del municipi tornarà a convertir-se en un gran obrador a l’aire lliure, on es cuinarà l’arròs en una paella de tres metres de diàmetre per repartir unes 2.000 racions. L’alcalde de Bagà, Lluís Casas, explica que originalment es tractava d’un recapte impulsat pels nobles, que després es repartia entre els més necessitats. Amb el temps, la festa ha evolucionat fins a convertir-se en una tradició de caràcter popular, que també se celebra en altres pobles de la comarca, com Olvan, que la setmana passada va culminar la festa de Sant Sebastià amb la cocció de paelles d’arròs, o Sant Fruitós de Bages, que la setmana vinent tornarà a omplir el municipi d’activitats culturals amb la preparació del seu plat estrella.
A Bagà, la cultura també tindrà un paper protagonista. Aquest any, la jornada serà especialment significativa, ja que marcarà l’inici de la celebració del 75è aniversari de l’Esbart Cadí, que oferirà la seva tradicional actuació de dansa. La imatgeria festiva serà molt present durant la festa, amb una cercavila dels Geganters de Bagà que començarà a les onze del matí i que servirà d’avantsala al recital de dansa de l’Esbart Cadí, un moment que serà especial per la presentació de vuit capgrossos nous, que s’han creat al Taller Gabins de Torelló.
La celebració culminarà amb el tradicional repartiment de l’arròs, cuinat per Manel Nieto, que es va iniciar en aquesta tasca fa més de 70 anys i és un dels testimonis de la història de la festa. L’ajudaran Modesto Grillé i Laia Esparbé, entre altres col·laboradors que fan possible aquesta celebració.
