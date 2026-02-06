Un ‘tour’ per descobrir joies funeràries de Catalunya
Sonarà irònic, però a les xarxes el turisme fúnebre mai mor. Hi ha ‘influencers’ que rastregen art del més enllà i aconsegueixen fer-lo viral
Abel Cobos
L’última recomanació viral de TikTok va sobre mort. Redoble de tambors. Es tracta del mausoleu Joan Carol Prat, al cementiri de Sant Nicolau de Sabadell (Vallès Occidental). L’última influencer a passar per aquest escenari ha sigut Macarena de Rosa, més coneguda pel seu subtil pseudònim a les xarxes, Heralda de la Muerte, una autèntica experta en art i patrimoni funerari. En un vídeo en el qual mostra aquesta obra d’art –i que defineix com a "monument èpic"– acumula més de 30.000 visualitzacions, tot un hit.
Aquesta joia modernista, obra d’Eduard M. Balcells Buïgas i l’escultor Franz Metzner, està catalogada com a bé cultural d’interès local a causa de la seva peculiar aparença. Tot i que té elements clàssics modernistes (com el llum i el misticisme present en els seus elements), la senya d’identitat de Metzner és molt present a les estàtues i columnes, que el converteixen en un monument únic, no només en el conjunt del cementiri de Sant Nicolau, sinó en el de l’art funerari català.
Aquest mausoleu és només un dels molts punts d’interès que l’Heralda de la Muerte recomana en el seu compte, una autèntica biblioteca del patrimoni funerari. Per exemple, és d’igual bellesa el panteó de la família Pagès i Fàbregas del cementiri del Masnou (Maresme), on reposa una dramàtica i tràgica escultura de Frederic Marès, popularment coneguda com "el desconsol".
Si a un li interessa l’art funerari, ha de visitar el cementiri de Montjuïc, a Barcelona. És tan gran que pots dedicar tot el matí a passeja-hi entre tombes plenes d’estàtues que treuen l’alè. Algunes recomanacions per localitzar-les al mapa: el panteó de la família Batlló (amb els seus impressionants àngels), el panteó Juncosa (amb l’esgarrifosa figura d’una mort amb vel), la sepultura de Jaume Farreras Framis (coronada per un esquelet de marbre envoltat en un sudari), el panteó Àngela Brutau (projectat per Josep Puig i Cadafalch, molt modernista) o les estàtues de Josep Llimona (els àngels als panteons Alomar i Estrany i Campassol/Borrell, la figura de La resignació del panteó Joan Rialp i Ventura, i la figura d’El dolor i resignació de Mercè Casas de Vilanova). Al seu web hi podem trobar recomanacions de rutes per no perdre-se’n ni una.
