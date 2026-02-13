Les cites alternatives de Sant Valentí es viuen a Barcelona
Et fa mandra un pla ensucrat per demà dissabte, el dia dels enamorats? Aquí tens una selecció amb recomanacions per sorprendre la teva parella
És igual que sigui amb la teva aventura amorosa d’uns mesos o amb la teva parella d’anys: n’hi ha per a tothom. Sí, també ofertes 2x1
Abel Cobos
S’acosta el dia de Sant Valentí, un dia de petons llargs, de mostres d’afecte ben tendres, de plans a la llum de les espelmes i de rams de flors a tot arreu. Si en comptes d’un sopar romàntic al vostre restaurant preferit busqueu una cosa diferent, aquí teniu la nostra selecció.
Passa-ho de por - Escapada terrorífica
Celebra-ho amb una escapada. Però res de cursileries recomanades per influencers a l’estil d’anar a veure les estrelles resguardats en hotels càpsula. En aquesta excursió ho passaràs de por. Un hotel on estaràs tota la nit gemegant (de por, això sí). Parlem de l’Insomnia Hotel, a Berga, "l’únic hotel del món en què cada habitació és un escape room", assenyalen. Aquí hi fan El secreto de los Krugger. Un imprescindible, com testifiquen els Terpeca, els Oscars dels escape rooms: és el quart millor del món, entre mig milió de participants. Es tracta d’una experiència de terror de sis hores, de les sis de la tarda a dos quarts de dotze de la nit de l’endemà. Sí, hi ha sopar i pausa per dormir. Això sí, dormiràs en habitacions temàtiques, amb llits en taüts i sales d’autòpsia. Una cita aquí i ben segur que no et trencaran el cor (potser només te’l disseccionaran).
És clar que no fa falta sortir de Barcelona per ficar-te en un taüt. Ho pots fer a Catalepsia (Horror Box, Indústria, 268), l’únic lloc de Barcelona on s’han vist més episodis d’ansietat que a les oficines de l’Agència Tributària. Parlem d’un escape room extrem: et despertes dins d’un taüt en el teu propi enterrament i et toca sortir. Una aventura per a dos que provoca més claustrofòbia que l’únic estudi de 50 metres quadrats que us podreu permetre en parella.
Fes un anell - La manualitat de moda
¿Fa quatre anys que esteu junts i encara no s’ha agenollat i t’ha ensenyat un anell? ¿Fa uns mesos i prou però sou més intensos que els de La isla de las tentaciones? Un pla gens subtil per mostrar que estàs en època matrimoniera: un taller per fer el teu propi anell. Segur que ja l’has vist per aquests mons de Déu: és la manualitat de moda de TikTok i Instagram. ¿Quin millor dia que per San Valentí per provar-ho? Pots trobar aquests cursos en diversos locals de Barcelona. Per exemple, a Flipa (passeig del Born, 14), Valentina Falchi (Massens, 70), Silver Workshop (Pere IV, 38), Chez Paulette (Avinyó, 14; Sobradiel, 5) i Koetania (Goya, 8), per esmentar-ne uns quants. N’hi ha de molts tipus: de metall, de plata, amb pedres precioses...
Ves a l’església - Cultura en llocs religiosos
Porta la teva parella a l’església. No, no es trobarà amb un casament sorpresa i algú sortirà corrents com Julia Roberts a Novia a la fuga. És una altra de les tendències d’aquest 2026: plans per fer en esglésies. Una manera de donar nova vida a aquests espais monumentals: des d’experiències de realitat ampliada fins a concerts únics.
El que té més tirada a les xarxes socials és Luminiscence, a la basílica de Santa Maria del Pi (plaça del Pi, 7). Aquí combinen un cor en directe (no en totes les sessions, sinó només de dijous a diumenge a la nit), tecnologia, llums, colors i mapatge per explicar la història amb format multisensorial. Gràcies a la tecnologia més avançada, sorprèn com la llum esculpeix la història i l’edifici es converteix en una tela immensa. Sessions en anglès, català i castellà i preus a partir de 18 euros.
Un altre pla que cada vegada té més adeptes són els concerts d’orgue. Es fan amb freqüència mensual a la catedral de Barcelona (pla de la Seu, s/n) i a la basílica de Santa Maria del Mar (plaça de Santa Maria, 1). I tot i que no és d’orgue, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9) també s’ha afegit a la moda oferint concerts de lírica mensuals. Són tots de franc i les dates es poden consultar a la pàgina web del monestir. Les reserves es poden fer 15 dies abans de l’inici de cada concert i només a través d’internet.
Cites amb tarot - Misticisme i amor
¿Vols saber si teniu futur com a parella? ¿Estàs malgastant un altre Sant Valentí amb algú destinat a convertir-se en una anècdota del teu grup d’amics? Tant de bo que la ciència pogués respondre’t a aquestes preguntes i a tantes d’altres. A falta de certeses inapel·lables, sempre pots tirar pel misticisme: tingues una cita en la qual s’inclogui que et tirin les cartes.
El clàssic: Les Gens Que J’Aime (València, 286), un pub romàntic, amb poca llum i decoració d’un altre segle perfecte per a cites íntimes que compta amb una llarga experiència a l’hora de tirar les cartes. La Georgina, la tarotista in house, et llegirà la fortuna mentre prens una copa. És obligatori planificar-hi una cita a través de les indicacions de la pàgina web del bar.
També tenen molta experiència en això a la cocteleria Química (Aribau, 77). De la mà del Fever, proposen un xou de cartomància (tirar les cartes) acompanyat de còctels (amb una carta inspirada en l’astrologia) o biquinis gurmet (els bigquini, un sandvitx gegant).
I una última recomanació: Icónica (Verdi, 42). Aquí et llegeixen el futur mentre t’amorres a la barra. Organitzen tallers que barregen teles, vinicultura i tarot. Un combo perfecte per a una primera cita: tarot, pintura i vi. Aquesta mateixa nit organitzen una sessió amb temàtica Sant Valentí. La barra lliure de vi ve inclosa: perfecte si et surt la carta de la torre invertida (espòiler: s’acosta un drama).
Meques virals - Aventures 2x1
"Jo és que passo de Sant Valentí: ho trobo una cursileria. Soc més de Sant Jordi, què vols que et digui"; "Nosaltres no ens regalem mai res". ¿Sou negacionistes de Sant Valentí? No patiu, que també hi ha plans per a vosaltres. Encara que no vulgueu celebrar res, hi ha racons de Barcelona que tenen promocions de 2x1 per a aquest dia. D’aquesta manera teniu una excusa per fer alguna cosa el dia dels enamorats sense renunciar als vostres valors. "¡És que estava d’oferta!". No hi haurà cap català que us jutgi.
Paradox Museum (plaça d’Urquinaona, 3) és un dels locals virals que se suma a la promoció 2x1 fins aquest diumenge. És el museu de les paradoxes, ple d’exhibicions visuals, interactives i immersives. L’epicentre dels selfies a Barcelona: pots fer-te fotos en sales interminables, en gravetat zero, caient per un túnel infinit, partit pel mig a sobre d’un sofà... La casa de les il·lusions òptiques. Un altre: Eclipso (Gran Via de les Corts Catalanes, 385). Fins demà dissabte també tenen 2x1 en dues experiències de realitat virtual: una sobre el Titanic i una altra sobre el Colosseu romà. Un viatge en el temps a través de tecnologia capdavantera. I encara una altra promoció, l’última: la realitat virtual de Petra (Cercle Artístic de Barcelona, Arcs, 5). Va ser l’aventura immersiva de l’estiu passat, una experiència amb ulleres de realitat virtual i una butaca amb efectes multisensorials: tremolors a terra, brisa i fins i tot olors. Els que ho han provat ho proclamen com l’evolució del cine 4DX. A més, si compres el bitllet combinat amb l’experiència de Mozart i Viena, dels mateixos creadors i situada al mateix edifici, et surt amb un 20% de descompte. Que la garreperia no t’allunyi del romanticisme.
