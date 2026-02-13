Les millors festes de disfresses per celebrar el Carnaval
Fins al Dimecres de Cendra, proliferen les rues per a tota la família i els plans discotequers en què es pot ballar fins que surti el sol, sense oblidar l’oferta de Sitges, plaça festiva per excel·lència
Abel Cobos
Prepara la perruca, les teves gales més estrafolàries i el maquillatge més vistós. Ja és aquí el Carnaval, època d’exaltar-se abans que arribi la Quaresma. Aquest any va començar ahir i s’allargarà fins al Dimecres de Cendra, el 18 de febrer. En cas d’anar a una festa organitzada, millor comprar les entrades amb temps, que s’esgoten aviat.
Durant aquests dies, els carrers, les places i els equipaments municipals s’omplen d’activitats per a tota la família. Que si concursos de truites, que si botifarra d’ou, que si degustació de coques de llardons, que si balls de màscares... De tot. Per descomptat, també, les tradicionals rues, que durant el cap de setmana faran ballar tots els districtes de la ciutat amb les seves desfilades carregades d’explosió popular.
Més enllà de festes de carrer, l’agenda carnavalera s’omple amb plans de club. Demà tens cita amb Paral·lel 62 (avinguda del Paral·lel, 62), que organitza el seu habitual Carnaval Bravo, una nit de salsa, perreo, reggaeton i més ritme llatí. ¿Prefereixes una festa en un entorn monumental? El Monumental Club (el tardeig de l’antiga plaça de toros) inaugura la seva temporada del 2026 amb una gran festa de Carnaval. Igual de monumental és la sala La Paloma (Tigre, 27), que tindrà un takeover de Glove Party, experts en explosió.
Els grans noms de la nit també omplen la seva programació amb les disfresses. El Sutton (Tuset, 13) tindrà carnaval fins demà (amb tardeig inclòs) L’Apolo (Nou de la Rambla, 113) ho celebrarà el diumenge 15 amb el tardeig (i el que sorgeixi) de Churros.El Wolf (Almogàvers, 88) tindrà una triple sessió, fins demà.
A Sitges, els dos dies més participatius seran aquest diumenge i dimarts vinent, amb les desfilades infantils i la dels adults, amb un total de 43 carrosses i més de 2.200 participants. El recorregut de les rues de la Disbauxa (el diumenge 15, a les 19.30 hores) i l’Extermini (el dimarts 17, a les 21.00 hores) començarà a l’avinguda de Sofia, continuarà pel passeig de la Ribera fins al monument a El Greco, on girarà pel costat de muntanya en direcció al carrer de la Bassa Rodona, passarà per la plaça del Pou Vedre, els carrers d’Espalter i de Sant Francesc, i culminarà al Cap de la Vila. Per cert, la regidoria de Drets Socials i Igualtat organitza la campanya La Disbauxa ens fa iguals, amb la qual convida a participar en la creació de la #PlaylistNoSexista del Carnaval.
