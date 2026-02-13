Viure la fantasia ‘Bridgerton’ a Barcelona és més que possible
Si no pots esperar a veure el desenllaç del superèxit de Netflix, munta’t la teva pròpia pel·lícula: una ruta immersiva per racons de la ciutat que continuen vivint en l’any 1800
Abel Cobos
Estimat lector... enganxat a la quarta temporada d’Els Bridgerton? Sí, el fenomen de masses ha tornat. I amb aquest, el furor d’època. Segur que ja fins i tot se t’aixeca sol el dit petit quan et prens el cafè del matí. ¿No pots esperar que estrenin la segona tanda de capítols? Doncs amb aquesta ruta faràs l’espera més amena. En aquests locals de Barcelona no viatjaràs en el temps, però gairebé. Aquí s’ofereixen experiències dignes del Londres del segle XIX.
Primer pla, un de molt obvi, però que no pot faltar a la llista: Candelight: El millor de Bridgerton. El format de música acústica a la llum de les espelmes que triomfa per tot el món s’ha aliat amb Netflix per oferir diverses sessions dedicades a Els Bridgerton amb la música de la sèrie –gran tema contemporani reinterpretat a corda com si fossin clàssics vuitcentistes– en un ambient molt romàntic. Es tracta de quatre sessions: els dies 28 de febrer (coincidint amb l’estrena de la segona part de la temporada), 28 de març, 4 d’abril i 11 d’abril.
Parada obligatòria: el berenar. Per descomptat, no qualsevol berenar, sinó un five o’clock tea. Amb el paper pintat i els mobles clàssics, a Ugot (Viladomat, 138) et sentiràs com el convidat d’honor de la reina Victòria. Un parell de mirades mal creuades, i acabeu la vetllada amb un duel per l’honor d’una dama. O prova el Camelia Art Café (Padilla, 264, i Diputació, 278). Vaixella rococó, begudes instagrameables i postres en forma de torre de nata. I tingues al radar Caj Chai (Salomó ben Adret, 12) que, ple de butaques, taules baixetes i tes orientals, és el place to be a les cinc de la tarda.
I per fer baixar les pastes, un passeig. Als jardins del Palauet Albéniz (avinguda de l’Estadi, 69) et sentiràs com la família reial britànica. Perfectament assistits, amb estàtues i fonts, són la millor experiència immersiva per a fans de la sèrie. Un altre racó carregat de magnificència: els jardins del Palau de les Heures (passeig de la Vall d’Hebron, 171), un parc renaixentista ple d’escultures, estanys i arbredes coronats per un palau amagat entre el verd. Tots dos, ideals per a una cita o per a una sessió de fotos d’època.
