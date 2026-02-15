Ruta a peu
La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
Un itinerari per gran part pel camí de ronda i inclou l’imponent far de Sant Sebastià
David Céspedes
En només dues hores, podem fer aquesta setmana una ruta molt atractiva i relaxant que uneix alguns dels punts més emblemàtics de la Costa Brava: Calella de Palafrugell, Tamariu i el far de Sant Sebastià. La ruta està descrita a la web Visit Costa Brava i es pot fer de manera tranquil·la, fins i tot amb nens. Es tracta d’un paisatge característic de la Costa Brava que, en aquests mesos, és un recés de pau, molt allunyat del tràfec que es viu durant l’estiu.
Són nou quilòmetres que, si es va a pas lleuger, es poden recórrer en una mica més de dues hores. Segons consta en la descripció de la ruta, la sortida té lloc des de Calella de Palafrugell, coneguda per la seva famosa cantada d’havaneres, que se celebra cada primer dissabte del mes de juliol, i l’arribada serà a la cala de Tamariu, que és una de les més boniques d’aquest racó del litoral gironí. Gran part del recorregut transcorre pel camí de ronda. "El primer tram, fins al poble de Llafranc, és ideal per passejar amb nens petits. Paisatge encantador i contacte directe amb la natura. Passat el poble, el camí passa per un tram realment una mica pesat, ja que és obligatori caminar per asfalt fins a arribar al far de Sant Sebastià", s’explica en la descripció.
Ens podem aturar davant l’imponent far de Sant Sebastià, un dels més emblemàtics de la Costa Brava, que s’aixeca sobre un penya-segat de 169 metres d’altura sobre el nivell del mar. Les vistes des d’aquí sobre Llafranc són realment espectaculars i molt recomanables, per exemple, per contemplar la posta de sol. Des d’allà, la vista arriba més enllà, i ens permet admirar la costa, des de les illes Medes fins al cap de Begur. El far té una altura de 12 metres i data de l’any 1857.
Seguim el nostre itinerari i, a partir d’aquest moment, el camí "es torna salvatge, poc marcat i apte només per als que no els faci por caminar una mica per sobre de les roques de la primera línia de mar". Segons assenyalen els autors de la ruta, aquest esforç tindrà recompensa, ja que veurem cales recòndites de gran bellesa, com la cala Pedrosa, un refugi de pescadors. Finalment, culminarem la nostra etapa per un camí envoltat de natura salvatge i arribarem al nostre destí: Tamariu, on podrem disfrutar d’una zona molt tranquil·la.
