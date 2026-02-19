Així és el nou saló de gaming europeu que ha escollit Catalunya com la seva primera seu espanyola
Gairebé 24 hores de videojocs. Els caps de setmana, aquí no es dorm. Acaba d’obrir MVP Chill & Gaming Space, un espai consagrat al gaming tant per a amateurs com per a professionals on marcar-se un all-nighter
Abel Cobos
Alerta als caçadors de novetats. Acaba d’obrir un nou must a Barcelona. És MVP Chill & Gaming Space (Diputació, 293), un centre de gaming i esports. Tal com el descrivia un usuari, “la reinvenció dels cíbers”. Sí, el seu model de negoci és el mateix que el dels locutoris dels anys 2000: oferir ordinadors per hores amb barra lliure de jocs. Això sí, aquí amb tecnologia punta apta per a professionals.
El local es va inaugurar el 9 de gener, i és el primer que obren a Espanya, tot i que no a Europa. Ja compten amb dues seus a Txèquia i estan en ple procés d’expansió: ja tenen previst obrir a Lisboa i a Berlín i, si el de Barcelona funciona, també miraran cap a Madrid.
En poc més d’un mes d’obertura han aconseguit reunir una massa fidel de fans. En part és perquè aquí, a diferència de Madrid, no hi ha tanta comunitat de locals de gaming, explica Sanzhar, gerent de la seu barcelonina. Té raó: a Barcelona només destaquen El Templo (Diputació, 160) i Diamond Esports Center (Sepúlveda, 84). Sí, hi havia demanda. “Va ser per això que vam venir abans a Barcelona que a Madrid, per crear comunitat”, afegeix Sanzhar.
La paraula “comunitat” és la clau per entendre el local: “Als videojocs s’hi pot jugar a casa, però aquí volem convertir l’experiència gaming en un ambient social. Encara que juguis en línia, no és el mateix fer-ho sol a l’habitació que sentir la gent al teu voltant”. Per exemple, amb aquest objectiu al cap, per Sant Valentí van vendre entrades 2x1 —i sí, es van omplir tots els ordinadors—.
El públic és variat, des de grups d’amics que vulguin passar una estona jugant al FIFA a la Play, fins a autèntics professionals que hi venen a competir en línia. De fet, comenta Sanzhar, a les seves seus de Praga organitzen tornejos on es fa scouting per a equips d’esports. La idea és replicar-ho a Barcelona; per això aquest març organitzaran un torneig tècnic a porta tancada entre els seus habituals per veure el nivell gamer a la ciutat.
Actualment, el local compta amb dues PlayStation i 37 PC d’alta gamma. Això sí, aniran ampliant segons la necessitat; hi ha capacitat per a fins a 60 equips. El catàleg de jocs és ben complet, amb els títols imprescindibles —des de multijugador com LoL, Dota 2 o Valorant, fins a jocs d’un sol jugador com Red Dead Redemption 2 o God of War. No hi ha el que necessites? “El comprem i l’endemà ja pots venir a jugar-hi”, presumeixen.
I sí, com la resta de clubs semblants, els caps de setmana no abaixen la persiana fins a la matinada, ideal per als qui vulguin fer all-nighters. Que no se n’assabentin els guiris: aquí pots passar la nit per una tercera part del que costa un hostal. “Gairebé 24 hores oberts les nits de divendres i dissabte”, de 12 del migdia a 8 del matí. Per descomptat, hi ha barra de bar, per si necessites un Monster per espantar la son.
