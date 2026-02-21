Ruta
Passeig d'hivern per Camprodon: una ruta circular, fàcil i de gran bellesa
La xarxa de senders Itinerànnia proposa una ruta de gran bellesa que ofereix vistes sobre la vall i les muntanyes que envolten la població
David Céspedes
Disfrutar d’unes bones vistes sobre la vall de Camprodon i les muntanyes que envolten la població del Ripollès. Aquesta és la invitació que fan des de la xarxa de senders Itinerànnia amb una ruta circular de gran bellesa i que, segons la descripció facilitada, ens permetrà arribar a la Torre Cavallera, passant pel camí Vora Ter de Camprodon a Llanars i l’obaga d’Espinalba. Es tracta d’una ruta de poc més de vuit quilòmetres que es pot completar sense excessiva dificultat, fent servir entre tres i quatre hores.
El nostre itinerari començarà al famós pont batejat com a Pont Nou de Camprodon, que és una de les imatges més icòniques de la població. Tot el recorregut està perfectament indicat. En primer lloc, haurem d’arribar fins a la veïna població de Llanars per, posteriorment, continuar per uns prats, creuar tres torrents i arribar al senyal R92 Pont del Molí. És molt important sempre seguir totes les indicacions i no desviar-nos de la ruta. Una pista ens conduirà fins al paratge conegut com el Collet d’en Gener. Des d’aquest punt podrem admirar les vistes sobre Camprodon, la vall del Ritort i la muntanya del Comanegre, segons consta a la fitxa elaborada per Itinerànnia. Tot seguit, pujant per un sender podrem observar les vistes sobre la vall del Ter. "El camí planeja plàcidament i podem veure el Puigsacalm i les muntanyes del Collsacabra, així com els prats del Puixeu i el turó on s’alça la Torre Cavallera, el nostre objectiu", s’explica a la fitxa.
Per continuar "cal seguir el camí fins arribar al senyal R68 El Puixeu i baixar en direcció a Camprodon per l’antic camí que comunicava aquesta població amb Surroca i Ogassa", aquesta última una important població de tradició minera i molt interessant també per fer alguna ruta. El camí de baixada és còmode i arribarem fins a un lloc conegut com les Marradas. Després de trobar-nos una font al mig del bosc, creuarem una sèquia per un pont. A partir d’aquest punt, veurem un camí empedrat que ens conduirà fins al final de l’itinerari.
A la descripció es detalla que el camí "es converteix en un sender pròxim a Camprodon i en una zona més assolellada, que acaba desembocant a la carretera que puja a l’aparcament de Mas Ventós. Hi pujarem i allà baixarem per unes escales que ens duran al Pont Nou, punt d’inici i final de l’itinerari".
