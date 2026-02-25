Festes amb cafè
La 'coffe rave' més buscada de Catalunya: 2.000 persones en llista d'espera
Després del tardeig, ara s’imposen els matiners. Aquesta és la ‘rave’ cafetera més cotitzada. Dissabte tornarà a fer ‘sold out’ tot i haver duplicat l’aforament
Ana Sánchez
Hi ha dj, música house i una multitud ballant amb un vas fumejant a la mà. És cafè? Sí, és cafè. D ’especialitat, obviament. Aquí el cafè –avisen– és sagrat. És la nova moda viral a Catalunya: les ‘coffe raves’. Festes cafeteres. Sense pernoctar, zero alcohol, res de ressaques infernals. A la del dissabte vinent a Barcelona hi prendran part 430 persones. N’hi ha 2.000 en llista d’espera.
Ara que el tardeig s’havia convertit en el plat fort de l'oci de la capital catalana, es comencen a imposar els matiners. És tendència mundial: s’organitzen des de Dubai fins a Nova York. «Ens va encantar la idea –recorda Palak Bothra–: bona música, els amics, energia brutal i zero ressaca l’endemà. Cerquem una cosa semblant a Barcelona... i no trobem res. Doncs ho fem nosaltres».
Palak és una de les fundadores de Barcelona Coffee Rave, la festa matinera més buscada de la ciutat. Són tres ideòlegs: Palak és de l’Índia, ve del món del màrqueting. Tanya Amor –meitat cubana, meitat zimbabuense– i Puyan Sabor–alemany– estan darrere de l’app de restaurants Bonappó. «Bàsicament som les Nacions Unides», riuen.
Èxit des del juny
Van estrenar els seus ‘coffe raves’ al juny. «En el primer esdeveniment pensàvem que vindrien només els nostres amics, i vam fer ‘sold out’ una setmana abans amb 120 entrades –detallen–. En el tercer ja van vendre 130 entrades les primeres 24 hores i van haver de canviar-se a un terrat. Fins i tot ens preguntaven si ho faríemsetmanalment!». De moment, organitzen una ‘rave’ al mes. Ja es plantegen muntar-ne dues. Acumulen 2.000 persones en llista d'espera.
Aquest dissabte, 28 de febrer, celebren la seva vuitena edició a Labtwentytwo (Perú, 102). Dress code: colors marrons, tons clars. D’11.30 a 15.30. “Perfecte per començar el dia amb flow –inciten– i encara tenir tot el dissabte lliure”. La mateixa oferta saludable de sempre: dj sets, cafè d’especialitat i fins i tot petits empentons per conèixer gent (“connexions reals”, que en diuen). “I cada edició té sorpreses”, avisen. “És aquell tipus d’esdeveniment en què acabes ballant amb persones que acabes de conèixer fa cinc minuts”, prometen. “La majoria no beu alcohol –detallen–, però sempre hi ha algú que demana la seva primera cervesa a les 12 en punt, i això també ens encanta”.
Matins per ballar i connectar
Què ho fa tan addictiu? «En lloc d’acabar la nit a les 5 del matí cansat, comences el dia ple de vida» –responen–. A la gent li agrada perquè trenca amb la cultura de festa habitual: pots ballar, connectar i continuar amb el dia amb energia i el cap clar».
Hi ha festaires matutins de tot tipus, asseguren. «Gent que matina, gent que mai va pensar que s’aixecaria aviat un dissabte, creatius, emprenedors, locals, expats, curiosos... La comunitat és molt diversa i això es nota en l’atmosfera». Es formen grups de WhatsApp, hi ha qui se’n van junts a dinar després. «És aquesta barreja de vibres increïbles, música, connexió real... I sí, ho diem amb orgull: no hi ha ressaca. Surts carregat d’energia per a la resta del dia».
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any