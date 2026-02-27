Una cocteleria inspirada en el món Disney
La carta del Neverland és un filó per a ‘influencers’ i un imant de ‘likes’: des de didalets que treuen espurnes fins a còctels amb els colors del clarejar d’‘El rei lleó’
Abel Cobos
Quan l’Aladdin li deia a la Jasmine que li ensenyaria un món fantàstic, ben segur que tenia al cap aquest racó del barri del Clot. Aquí hi regna la imaginació i la fantasia. Venen màgia a glops: Mulan, Monstruos S. A., Lilo & Stitch... La seva carta està totalment inspirada en els clàssics Disney que van enamorar diverses generacions de mil·lennistes. No volies nostàlgia? Doncs dues tasses (o copes).
Neverland (Dos de Maig, 277). Així es diu la cocteleria. Sí, el País de Mai Més de Peter Pan. És obvi el perquè d’aquest nom: "És el país on els nens no volen créixer. És això el que oferim: un lloc per tornar a la infància", explica l’Alfonso, gerent. Va obrir el local el 2024, inspirant-se en un dels còctels de The Alchemix (València, 212), que se servia en un vas de la senyora Potts (la tetera de La bella i la bèstia). Li va agradar tant que va decidir ambientar la seva nova cocteleria en l’univers Disney.
Tot i que el bar té referències constants a les pel·lícules de Walt Disney –tots els espais estan tematitzats, cada taula s’inspira en una pel·lícula i els ninots i maquetes són omnipresents a les prestatgeries del local–, el gran reclam són els còctels, que entren de ple en la fantasia de l’univers cinematogràfic: des de didalets amb flames fins a còctels de llums i efectes de fum. Un filó d’or per a influencers.
Un best-seller és el d’El rei lleó: un tronc coronat per un combinat amb colors que repliquen l’icònic clarejar de la pel·li. A més, està decorat amb cucs de goma, l’àpat preferit del Timó i el Pumba. Un altre clàssic de Neverland, el de La bella i la bèstia, un vas en forma de rosa, envoltat de fum i cobert per la cúpula de vidre, igual que a la pel·lícula. Una cosa que apassiona el públic, afegeix Alfonso, són les begudes amb jocs i dinàmiques: "Per exemple, quan servim el còctel d’Alícia al país de les meravelles, fem una bombolla com la de la pipa del xiprer i tu l’has d’agafar amb el vas, que té forma de bolet. També hi ha el pack del Ralph, on has de fer un glop del vas, posar-te un casc i un amic et clava una martellada [de plàstic] al cap".
El local té bastant ambient cada dia, incloent-hi els dies d’entre setmana. "Fem molts afterworks", assenyala. ¿La mitjana d’edat? Pur mil·lennista: la dècada dels 30. Un dels objectius del local per al 2026 és començar activitats de dinamització, com el divendres de Trivial i Kahoot. Ja és hora de llevar-li el títol de rei Disney al Simba.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil