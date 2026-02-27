RUTA a peu
D’Arbúcies al castell de Montsoriu: la ruta imprescindible per fer aquesta primavera
L'itinerari, que permet passejar pel cor del massís del Montseny, porta fins a una fortalesa històrica amb unes vistes impressionants
David Céspedes
No hi ha millor mirador sobre la depressió prelitoral i la zona costanera, la vall d’Arbúcies i la de la Tordera, fins als massissos del Montseny i les Guilleries, que el que ofereix el castell de Montsoriu, una fortalesa amb un important llegat històric i que forma part de la ruta d’aquesta setmana. La proposta està descrita i recollida en l’apartat turístic de la web de l’Ajuntament d’Arbúcies. Es tracta d’anar caminant des d’aquesta població, que es troba ubicada al cor del Montseny i les Guilleries, fins al castell que corona la muntanya. Entrar al castell és fer un pas enrere en la història i transportar-se en el temps. Segons s’explica a la fitxa descriptiva de la ruta, la fortalesa acredita més de mil anys d’història i està considerada i catalogada com una de les més importants de Catalunya. Destaquen, a banda de les vistes, els seus elements patrimonials, com la torre de l’Homenatge i els tres recintes concèntrics de muralles. Al llarg del segle XIV es va convertir en el palau residencial dels vescomtes de Cabrera, una de les famílies més influents del principat català.
8,4 quilòmetres
La ruta comença des d’Arbúcies, concretament des de la plaça de la Vila, i culmina al castell de Montsoriu, a una altura de 633 metres. Durant el camí travessarem prats, alzinars, suredes, pinedes, rouredes i castanyedes, típica vegetació del bosc i paisatge d’aquesta latitud del Montseny. Per conèixer amb més detall les característiques de la ruta, es pot consultar la fitxa descriptiva a la web de l’Ajuntament d’Arbúcies. Ens recomanen sempre seguir l’itinerari marcat: el mateix del PR-C201 (blanc i groc), en algun primer tram el del GR-83 (blanc i vermell) i també la senyalització de la ruta del Tordera, amb banderins verd fosc i vermell, concretament. Es tracta d’una ruta catalogada de dificultat moderada, de 8,4 quilòmetres a l’anada, que ens comportarà unes dues hores i mitja per completar-la, sempre que estiguem ben preparats físicament.
Els punts d’interès que ens trobarem seran la plaça de la Vila, fonts de bomba d’aigua, prats del Morer, torre de les Bruixes i, finalment, el castell de Montsoriu. Val la pena fer una visita més calmada a la fortificació, on s’organitzen visites a l’interior. L’últim tram és de pujada i ens comportarà uns vint minuts. Per tornar a Arbúcies refarem el mateix camí de pujada.
