Festival Dansa Metropolitana: la dansa es reivindica a Barcelona amb aquestes propostes
El festival se celebra del 5 al 22 de març en diversos espais de 12 municipis de la regió metropolitana, amb espectacles gratuïts
Núria Bonet
Del 5 al 22 de març, la dansa tornarà a omplir teatres, carrers i espais singulars de Barcelona i els seus voltants amb la novena edició del festival Dansa Metropolitana. Comptarà amb un total de 177 funcions (73 de gratuïtes i 27 de familiars) i 90 espectacles, dels quals 12 són de companyies nacionals i 15 internacionals.
Aquest 2026, el Dansa Metropolitana s’articula entorn de la llibertat dels cossos per habitar i transformar l’espai públic. Des de la seva primera edició, el 2018, el festival manté el compromís de ser un punt de trobada capaç d’acostar la dansa a tota la ciutadania i d’ampliar els públics. Un altre dels eixos d’aquesta edició de Dansa Metropolitana és la presència de la dona com a artista i creadora. D’aquesta manera, el programa compta amb una presència majoritària d’autores: dels 90 espectacles, 47 són de dones, 16 d’autoria mixta i 27 d’autors masculins. És la xifra d’autores més gran de totes les edicions.
Aquesta mirada també es trasllada a la programació, que dona un espai central al cos de la dona com a territori de creació, expressió i llibertat. Des d’aquestes mirades, Elles, l’espectacle inaugural que tindrà lloc el 6 de març a les 20 h a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet de Llobregat, posa el focus en la forma en què les dones perceben i desafien els estereotips associats a la vellesa. Es tracta d’un projecte comunitari que compta amb la participació de 70 persones voluntàries d’associacions de dones (entrada lliure).
El Dansa Metropolitana se celebrarà en sales de teatre, equipaments, carrers, places i espais singulars de 12 municipis diferents: Badalona, Barcelona, Cornellà, el Prat, Esplugues, Granollers, l’Hospitalet, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans.
Entre els noms programats en aquesta edició, destaquen Poliana Lima, Rocío Molina, Manuel Liñán, Poyo Rojo, Dorothée Munyaneza, Danish Dance Theatre – Marina Mascarell o Mari Paula. Des de Taiwan arriba la companyia Hung Dance amb la peça Birdy, interpretada per vuit ballarins, i des d’Itàlia, Dewey Dell, que presenta La consagració de la primavera.
Hi ha una extensa programació gratuïta, espectacles familiars i activitats de l’espectador i projeccions cinematogràfiques (dansametropolitana.cat).
Sant Medir a Gràcia
Els caramels i les cercaviles tornen a omplir els carrers de Gràcia dimarts vinent, 3 de març, amb motiu de Sant Medir. A partir de les 9.30 h les colles passaran per la plaça Vila de Gràcia. A la tarda, a partir de les 19.30 h, tornaran les cercaviles. (santmedir.org).
Novetat literària
El dilluns 2 de març tindrà lloc a la Sala Pepita Casanellas (pl. de l’Orgull, 1) la presentació del llibre De la Zona Franca a la Marina. 100 anys d’habitatge social a Barcelona 1925-2025, en què participaran els seus autors junt amb experts (barcelona.cat/barcelonallibres).
Gran maqueta de la ciutat
En el marc de la Capital Mundial de l’Arquitectura 2026, s’exposa la gran maqueta impresa en 3D Pla de Barcelona 2026-2035, que es pot visitar de dimarts a diumenge, de 10 a 19 h, a l’antiga seu de l’Editorial Gustavo Gili (barcelona.cat/ capitalmundialarquitectura).
Capitalisme i desig
El divendres 27 de febrer a La Virreina, tindrà lloc la tercera sessió del curs Desig postcapitalista. Desfer la fi: el curs que Fisher no va impartir, titulada Impotència reflexiva. Marxisme libidinal i configuracions del desig. És una activitat gratuïta (barcelona.cat/lavirreina).
Converses amb nom de dona
Ciència, economia o cultura són alguns dels àmbits sobre els quals versaran les Converses feministes d’aquest any. Es tracta de xerrades impartides per dones especialistes, una proposta organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de convertir-se en un mecanisme participatiu de diàleg i debat directe entre dones, entitats, organitzacions i l’Administració per innovar i nodrir les polítiques d’àmbits estratègics i aconseguir una igualtat real i efectiva (barcelona.cat/dones).
El pròxim dimarts, 3 de març, tindrà lloc la primera conversa en el marc de Talent Arena, un esdeveniment que reuneix professionals digitals i les principals empreses tecnològiques i institucions educatives. Aquesta xerrada comptarà amb la participació de diverses empreses tecnològiques i serà una sessió moderada per Eva Blanco, referent en la creació de comunitats de dones en aquest sector i assessora sènior en cultura i experiència dels empleats.
Les pròximes cites tindran lloc a l’abril i el maig. Concretament, el 18 d’abril, tindrà lloc la sessió titulada De gran vull ser científica, que es durà a terme a El Born Museu d’Història de Barcelona en el marc de la Festa de la Ciència. El 12 de maig, serà el moment d’abordar la literatura amb la sessió Matar el clixé: dones i novel·la negra a la Biblioteca de Sant Antoni.
