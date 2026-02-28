El poble pescador de la Costa Brava que va inspirar ‘Mediterráneo’ de Serrat: casetes blanques i cales de postal
Hi ha indrets que Catalunya on es respira essència marinera i aquest poble de la Costa Brava és un d'ells
Hi ha racons del Mediterrani que semblen creats per inspirar cançons. Un d’ells és un antic poble pescador de la Costa Brava que ha conservat intacta la seva ànima marinera: cases encalades, carrers estrets i cales que semblen tretes d’un conte. No és estrany que Joan Manuel Serrathi trobés la musa per escriure Mediterráneo, un dels seus himnes més icònics.
On Serrat va trobar la seva Mediterrània
Al Baix Empordà, el conjunt de Port Bo i Les Voltes és el cor de Calella de Palafrugell: arcs porticats que toquen la sorra, barques varades i antigues cases de pescadors avui convertides en petits restaurants. Un escenari que manté viva la identitat que va captivar Serrat quan tot just començava la seva carrera.
Què veure a Calella de Palafrugell
Per conèixer el poble com un veí més, només cal endinsar-se pel nucli antic fins a l’església de Sant Pere (s. XIX), reconeixible pel seu campanar amb rellotge. També hi destaquen cases històriques com Rocamora, Verdaguer o Sagrera, cadascuna amb el seu estil particular.
Si prefereixes la platja, al Canadell hi trobaràs els emblemàtics guarda botes: antics espais a peu de sorra amb portes de colors on es guardaven embarcacions i eines de pesca. Cap al sud, dins l’Espai Natural de Castell-Cap Roig, t’esperen els Jardins de Cap Roig, un dels paisatges més especials de la Costa Brava.
Sabors de l’Empordà
La cuina local combina mar i muntanya sense complexos. A Palafrugell destaca l’Es Niu, un plat tradicional de Quaresma fet amb tripa de bacallà, ou dur, patata i peix sec, avui amb versions que incorporen sípia o carn de caça. Plats com l’arròs caldós o el suquet de peix completen una gastronomia que parla del territori
Si hi ha un lloc capaç de fer entendre les paraules de Serrat —“tinc ànima de mariner, vaig néixer al Mediterrani”— és aquest.
I quan hi arribis, entendràs per què.
