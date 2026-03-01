La ruta perfecta per un diumenge a Manresa: horts, història i camins tranquils pel regadiu de Viladordis
Un itinerari fàcil, ideal per fer en família o amb amics, i que et permet descobrir una part verda i molt autèntica de Manresa
Si busques un pla tranquil per fer un diumenge de bon temps, Manresa té una joia poc coneguda: el regadiu de Viladordis, un mosaic d’horts, masies i canals que beuen de l’aigua medieval de la Séquia. Un itinerari fàcil, ideal per fer en família o amb amics, i que et permet descobrir una part verda i molt autèntica de la ciutat.
Aquesta ruta circular de 9 km, amb dificultat baixa i un recorregut d’unes 2 h 30 min, et porta per camins històrics que encara avui abasteixen d’aigua els regadius del Poal i Viladordis. Un passeig que combina natura, patrimoni i un silenci sorprenent tan a prop de Manresa. Tota la informació sobre aquest itinerari i d'altres la pots trobar al web municipal de l'Anella Verda.
📍 El recorregut pas a pas
1. Escola La Font – Inici del camí
L’aventura comença davant de l’Escola La Font. Agafes el carrer Sagrada Família i després el Granollers fins arribar al camí de les Cots, on deixes enrere la ciutat.
2. Camí de les Cots
Uns 200 metres més enllà, un trencall a l’esquerra t’endinsa entre camps. Passes davant de Can Serra, envoltat ja d’ambient d’horta tradicional.
3. Ca l’Arderiu
El camí continua paral·lel al torrent, fins a desembocar al camí dels Tovots.
4. Camí dels Tovots i pas sota la C-55
Gires a l’esquerra i, davant de les pistes de les autoescoles, tornes a girar a la dreta fins arribar a un pas segur que et permet travessar la C-55 per sota. Un punt clau de l’itinerari.
5. Cap a Can Planell i el Joncar
En sortir, segueixes cap a la dreta i aviat arribes a Can Planell. A l’esquerra comença un tram preciós pel mig del regadiu del Joncar, passant per Cal Junyent.
6. Cal Truncalla i el torrent del Guix
Gires a l’esquerra i travesses el torrent del Guix, entrant en una zona d’hortets d’autoconsum. Un dels trams amb més encant.
7. El Grau
Aquí trobes un indicador verd: segueix la direcció Riu d’Or – Sant Benet.
8. Camí del Grau fins al vial de Sant Fruitós
Segueixes recte i tombes a la dreta pel camí que discorre paral·lel a l’autopista. Passes per un centre caní i, 250 m després, tornes a agafar el camí cap a l’esquerra.
9. El desguàs de la Séquia
Et trobaràs un canal de desguàs del torrent del Guix. Segueix-lo: és un tram ombrívol i molt agradable.
10. Pont sota l’autopista
Després de passar per sota l’autopista, gires a la dreta i segueixes pel camí paral·lel. És variat, amb zones amples i estretes, però molt còmode.
11. Cementiri i església de la Salut de Viladordis
Després de 750 m arribes al cementiri de Viladordis i, poc després, a l’església de la Salut, un dels punts emblemàtics del barri. D’aquí continues direcció a la carretera del Pont de Vilomara, vorejant Cal Canyelles fins al ramal de la Séquia de Viladordis.
12. El tram més llarg i autèntic de la Séquia
Ara tens davant teu 1,5 km de camí que segueix fidelment el curs de la Séquia, envoltat d’horts i camps que encara avui es regeixen pel calendari agrícola tradicional. Un dels millors moments de la ruta.
13. Tornada per la carretera de Viladordis
Pren la carretera direcció Manresa. Uns 300 m més endavant, davant la Torre Busquets, un corriol t’uneix novament al ramal de la Séquia fins a sortir al carrer Sant Cristòfol, molt a prop del punt on havies començat.
🌿 Per què t’encantarà aquesta ruta
- És fàcil i assequible per a tothom.
- Et permet descobrir l’horta històrica de Manresa, nascuda fa set segles amb la Sèquia.
- Combina natura, tradició i patrimoni sense sortir del terme municipal.
- És ideal per fer un diumenge assolellat, sense presses i gaudint del paisatge agrícola.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?