Nova plataforma
Com trobar la teva escapada ideal a Catalunya: així és el nou Tinder de les cases rurals
AlBosc s’acaba d’estrenar i ja compta amb 700 usuaris. ¿El secret? Buscar ‘matches’ rurals en comarques amb molt potencial, però històricament oblidades. “Seràs l’únic turista”, promet el fundador
La ruta més curiosa de BCN inclou una font de cervesa
Abel Cobos
Prepara’t per al millor ‘match’ de la teva vida. Oblida’t de ‘ghostings’, d'holas que no van enlloc i de cites insulses. En aquesta ‘app’ el 'sí, vull' el donaràs a cases rurals enmig de prats a l’estil de ‘Somriures i llàgrimes’. Així és alBosc, una nova plataforma que s’acaba d’estrenar a Catalunya amb l’objectiu de potenciar el turisme local a regions on no solen rebre gaires visitants.
“Seràs l’únic turista”, promet Albert Codina, fundador. Sí, el somni de molts. Vacances antimasificació. Res d’anar-te’n a la Costa Brava o a la Cerdanya. La proposta d’Albert és que redescobreixis comarques com el Pallars Jussà, la Noguera o les zones del centre de Catalunya com el Bages. “Volem moure la gent, que no vagi als mateixos llocs, donar força a pobles abandonats, potenciar l’economia local i circular i resignificar el territori”, detalla.
La idea sorgeix perquè Albert és de Figureola d’Orcau, al Pallars Jussà, on “hi ha cases que cauen a trossos”, diu entre la broma i la preocupació, i creu que el turisme local podria revifar l’economia municipal. Tanmateix, el gran repte és atraure turistes, ja que l’algoritme de plataformes com Booking o Airbnb penalitza les cases rurals d’aquestes regions en considerar-les poc turístiques i, per tant, poc atractives. “Una cosa totalment errònia”, es lamenta Albert, “perquè hi ha zones poc visitades que valen molt la pena”. Per això, afegeix, diu que no a moltes propostes situades en zones massificades: “Vull donar prioritat a cases en aquestes regions abandonades”.
El projecte s’acaba d’estrenar −té un mes de vida− i ha estat un èxit: “No m’imaginava que en tan poc temps tindríem 700 usuaris i 50 cases, clarament hi ha molta demanda”. Al seu catàleg compten amb escapades de tota mena. Zones d’alta muntanya, cases ‘pet-friendly’, cabanes tranquil·les enmig del bosc, cases de poble en nuclis històrics, ‘masos’ i ‘masies’ recuperades, fins i tot experiències de luxe, amb jacuzzi a la natura. ¿Com es fa el ‘match’ perfecte entre totes les opcions? Amb un algoritme potenciat amb IA. Tu poses les teves preferències i alBosc et genera una llista amb cases/pretendents que s’ajusten a les teves demandes.
Aprofita, que estan de promoció. El 2026 la plataforma és gratuïta, com a acció per donar-la a conèixer. A més, el catàleg està en creixement constant, “ara som a Catalunya, però en el futur m’agradaria apuntar també a Aragó”. No és el seu únic pla: “si funciona bé alBosc, vull plantar un arbre per cada reserva, així reforestem les zones que han perdut la vegetació per la sobreexplotació agrícola”. Compromès al 100% a donar nova vida al territori.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima