La botiga de vinils més petita del món
‘Vinyl hero’, a la cinquena planta d’un bloc de pisos de Hong Kong, regentada per un refugiat del Vietnam amb aires de vell hippy, és una cova plena d’elapés que atrau disquers d’arreu del món
Jordi Bianciotto
A Hong Kong, la ciutat més vertical del món, la ciutat que té més gratacels (569 edificis de més de 150 metres; a Nova York n’hi ha 324, i a Barcelona, dos i pels pèls), les botigues de discos cal anar a buscar-les per les altures: el metre quadrat és or i aquí es construeix en elevació. Descobreixo comerços que són autèntics caus, imants d’amants de la música autòctons i forans. N’hi ha un que és un lloc de culte: es diu Vinyl Hero i el regenta un paio baixet i rialler, amb aires de vell hippy, que peta la xerrada amb facilitat i que es fa dir Paul Au.
Arribar a Vinyl Hero requereix una estona de recerca pel carrer llarg i ample Cheung Sha Wan. És en un bloc atrotinat i amb la façana farcida d’aparells d’aire condicionat, pur Hong Kong. No el veig anunciat al carrer, però, atret pel reclam d’una altra botiga, Record Fans, m’apareix a la cinquena planta, després de deixar enrere una escala llòbrega i diversos passadissos i portes amb reixes. Sí, és allà. És més petita i tot que no m’imaginava, un piset ocupat per capses i capses de vinils, apilades, escampades, agrupades, se suposa, per estils. L’Au domina el gènere i es belluga amb agilitat, tot i que hi ha tantes capses que li dificulten fins i tot anar al bany. "¡Però ja estic avesat a la selva!".
Li dic que és un disquer famós i somriu amb modèstia. M’explica que va néixer a Saigon, de pares xinesos, el 1957, i que a 18 anys va pujar a un vaixell de càrrega amb què va abandonar el Vietnam assolat per la guerra. A Hong Kong va vendre discos al carrer durant molts anys, fins que va poder permetre’s aquesta cova en què té una mica de tot. Em posa un vell àlbum de Creedence Clearwater Revival, com dient-me "jo en soc un". A Vinyl Hero hi ha força material nord-americà, també edicions japoneses i peces més rares: de Taiwan o les que en un temps van compartir Hong Kong, Singapur i Malàisia. A 200 dòlars de Hong Kong la peça, uns 22 euros. M’aparta tres desitjables vinils de grups de rock cantonès dels 70, però no els puc comprar perquè, ¡maleït siga!, només accepta metàl·lic. Miraré de tornar un altre dia.
Una botiga que és un magatzem ple de vells elapés, milers, regentada per un refugiat del Vietnam, ocupa un rar lloc d’honor en el circuit dels guillats pels discos d’arreu del món. Ni un cartell a la porta, ni punts d’escolta, ni edicions modernes. Observo un degoteig de clients en aquesta cinquena planta d’un bloc de Hong Kong. Sí, el Paul Au és un heroi del vinil.
