Carrera viral d’obstacles

Un dels parcs de jocs extrem per a adults més divertits de Catalunya és a 50 minuts de Manresa

Per primera vegada en la teva vida veuràs un ‘influencer’ suar. Aquest és un dels llocs de moda a TikTok: el Jungle Tag de Sapakara Fun Parc

Una prueba de escalada en Sapakara: cuanto más altos los botones, más puntos otorgan.

Una prueba de escalada en Sapakara: cuanto más altos los botones, más puntos otorgan. / MANU MITRU / EPC

Abel Cobos

Pensaves que havies vingut a un parc de jocs, però una hora aquí i estàs suant la cansalada. És Sapakara Fun Parcs (Silici, 9, Cornellà de Llobregat), un parc de jocs extrem per a totes les edats que promet salts, proves difícils i més carreres que les que fa Vox al Congrés quan sent català. 

Es divideix en tres zones, tot i que la més popular és el Jungle Tag, una «espècie de gimcana amb un munt d’obstacles, una carrera boja i divertida que té per objectiu anar aconseguint punts que et donen acostant la teva polsera a punts de control», com ho definia la tiktoker Montse García (@museecoco). Precisament, si és de la que més es parla és perquè, a més de García, desenes d’‘influencers’ catalans han passat pel local per superar les seves proves, deixant constància en vídeos, la majoria dels quals aconsegueixen centenars de milers de visites. 

@museecoco Planazo a Barcelona per a nens, joves i adults ✌✨‍♀️ @Fans de Sapakara Fun Parcs #vlog #barcelona #planazo #planbarcelona #experiencia #diversión #sapakara #sapakarafunparcs #planesbarcelona #barcelonaguide ♬ so original – Montse Garcia
