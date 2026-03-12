Carrera viral d’obstacles
Un dels parcs de jocs extrem per a adults més divertits de Catalunya és a 50 minuts de Manresa
Per primera vegada en la teva vida veuràs un ‘influencer’ suar. Aquest és un dels llocs de moda a TikTok: el Jungle Tag de Sapakara Fun Parc
Abel Cobos
Pensaves que havies vingut a un parc de jocs, però una hora aquí i estàs suant la cansalada. És Sapakara Fun Parcs (Silici, 9, Cornellà de Llobregat), un parc de jocs extrem per a totes les edats que promet salts, proves difícils i més carreres que les que fa Vox al Congrés quan sent català.
Es divideix en tres zones, tot i que la més popular és el Jungle Tag, una «espècie de gimcana amb un munt d’obstacles, una carrera boja i divertida que té per objectiu anar aconseguint punts que et donen acostant la teva polsera a punts de control», com ho definia la tiktoker Montse García (@museecoco). Precisament, si és de la que més es parla és perquè, a més de García, desenes d’‘influencers’ catalans han passat pel local per superar les seves proves, deixant constància en vídeos, la majoria dels quals aconsegueixen centenars de milers de visites.
Les altres zones de Sapakara són, d’una banda, la de llits elàstics, que van acompanyats de pantalles interactives per jugar, a través de la realitat augmentada, utilitzant el teu cos i els salts a tall de comandament. I, d’una altra, el parc infantil el veritable parc de jocs que, tot i que com el seu nom indica, està pensat per a nens, a partir de certes hores l’obren a adults per treure el teu nen interior a base de tirar-te per tirolines i tobogans (i sí, descansar una mica després de la cursa d’obstacles).
Tot i que Sapakara és el que més ha estat sonant a l’‘app’ els últims mesos, no és l’únic que ofereix un entreteniment d’aquest tipus a Barcelona. Per exemple, també a Cornellà, JumpYard (Sant Ferran, 4, Cornellà de Llobregat), té 2.850 metres quadrats de llits elàstics i trampolins, i, a més, compta amb la tirolina més llarga de la Península, de 100 metres de llarg, que també es va fer viral en la seva inauguració, a principis de l’any passat.
