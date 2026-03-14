Entrena a la pista de ball
La festa runner més multitudinària: 900 corredors de marxa (literal) en una discoteca
Fa dies que està ‘sold out’. “No esperàvem que vingués tanta gent”, esbufega l’organitzadora. Tenen més de 100 persones en llista d’espera. És el que es porta: sortir de festa suant i amb malles. Ara amb vambes un s’anima més que el preu de la gasolina
Ana Sánchez
¿És un ocell? ¿És un avió? Nooo, és un runner segur. Toca cap de setmana de marató. Miris on miris a Barcelona, sortirà del no-res algú corrent més motivat que si el perseguís una horda de zombis. S’ha convertit en una moda amb dimensions de plaga bíblica. En aquests moments del running, les multituds amb malles ja envaeixen fins i tot les discoteques. És el que es porta ara, amb o sense la Marató: sortir de gresca suant i amb vambes. “Tenir una vida sana –prometen– no ha de ser avorrit”. Ara amb malles t’animes més que el preu de la gasolina.
Aquest divendres, 13 es munta la festa runner més multitudinària fins ara: 900 corredors de marxa (literal) a la discoteca. Fa dies que està ‘sold out’. “No esperàvem que vingués tanta gent”, esbufega l’organitzadora. “La idea és anar-ho repetint –promet–. Hi ha molta demanda”. Tenen més de 100 persones en llista d’espera.
Km 0: el Sutton (Tuset, 13). A les 19 h allò semblarà la sortida de la Marató en versió tardeo. La festa inclou passejadeta de 5 km per la Diagonal (sortiran en onades de 50 corredors) i ‘workout’ amb DJ a la pista de ball. Després de les sentadilles, apuja la música i s’organitza la festa ‘healthy’. Dues hores de ‘recovery’ social, ballaruca amb malles, rius de Redbulls i fins i tot brindis amb xampany (hi haurà Freixenet 0,0).
“La societat està canviant”, garanteix Nicole. “Cada vegada són més els joves que escullen no beure alcohol, fer esport, que prioritzen tenir una vida saludable”. Nicole Douglas Aranda, 27 anys. És la fundadora de Gravity Run, el club que hi ha darrere d’aquestes festes massives. Va començar sent un grupet d’amics que sortien a córrer. Ara s’ajunten cada setmana fins a 100 runners per sessió: dijous (7 km) i diumenges (10/16 km). “Tenir una vida sana –insisteix Nicole– no ha de ser avorrit”. No ho diu només ella. És la tendència de moda: les festes saludables es multipliquen a la mateixa velocitat que les amenaces de Trump a Espanya. Hi ha ‘coffe raves’ –matinals a base de cafè d’especialitat– amb 2.000 persones en llista d’espera. Ben aviat fins i tot es faran concerts en saunes.
Aquesta és la segona sessió de running-disco que organitza Gravity. “Tinc un equip de 13 llebres al darrere que ajuden en l’organització”, comparteix Nicole. Es van estrenar a Sutton el gener passat amb 450 corredors de festa. “La idea és repetir –diuen–. No sabem si en el mateix format. De moment, estem tenint moltíssima demanda: més de 1.000 persones interessades”. L’entrada és gratuïta (“tot gràcies a col·laboradors”, recalca l’organitzadora). ‘Healthy Fest’, ha pensat a anomenar aquestes gresques saludables. La seva idea, vista l’acollida, és intentar formar part de grans festivals, tipus Primavera i Cruïlla. Festa + música + esport. “Cap aquí és on va el futur”, pronostica.
Festes 'fitness' amb DJ
Sutton no és la primera discoteca on pots presentar-te amb malles sense que el porter et digui que hi ha festa privada. Lapso Studios munta cada any una festa d’‘indoor cycling’ a Bling Bling. Tal qual: es pedala a la disco amb música de ‘dj’, llums discotequeres, coreografies dirigides i ‘coaches’ més motivats que Rocky pujant escales.
Una altra disco mítica que s’ha sumat al carro ‘fitness’: sala Apolo. El pròxim 29 d’abril hi ha entrenament a la pista de ball amb DJ en viu a ritme de trance i techno. És cosa de Juxta Club. “El primer club de fitness de música electrònica”, l’anomenen les seves dues ideòlogues. ¿Per què no –van pensar en el seu dia– tenir a les sessions ‘fitness’ música de qualitat seleccionada per un DJ? I es van endur les peses a la discoteca. Fan ‘fitness’ dos dimarts al mes a la Sala Laut, una de les meques barcelonines de la música electrònica. Aquest any hi han afegit sessions de ‘running’: curses urbanes de 5 km amb mixes exclusius de DJs internacionals. La música es porta a sobre amb auriculars sense fil.
També munten saraus corrent els Midnight runners. És una comunitat multitudinària que ja s’ha estès per 18 països: de Nova York a Sydney. Tenen més de 10.000 membres actius a tot el món. Més de 2.300 a Barcelona. Cada dimecres a partir de les 20 h corretegen de nit pel carrer amb motxilles-altaveu i subidón discotequer. Reuneixen 150-200 persones fins i tot a l’hivern. Han arribat a ser 300 a l’estiu. És gratis. “L’important –diu Nicolas Graetz, un dels capitans– és que la gent s’ha de presentar a dues, tres persones noves en cada esdeveniment”. Hi ha molt joc per socialitzar, molt entrenament interactiu. Acabes corrent fent petar la xerrada amb ja no tan desconeguts. S’animaria a córrer amb ells fins i tot Homer Simpson: després hi ha cerveses. “Potser s’hi queden 80 persones”, calculen. Al final, “córrer –garanteixen– és l’excusa”. Òbviament muntaran ‘after-party’ aquest diumenge després de la Marató, com gairebé tots els clubs de running de BCN.
Altres que s’hidraten amb cervesa són els Beer runners. Si veus una marea taronja, són ells. “Som gent amb una mateixa afició –es defineixen–: el running i la cervesa”. Ja en són més de 25.000 a tot Espanya, detallen al seu web. Són a més de 70 ciutats. A Barcelona fa una dècada que hi són. Corren dimarts i dijous a les 20 h, van canviant de ruta; asfalt i muntanya, fan de tot. El seu, diuen, és el ‘social running’. És a dir: “Entrenament i rialles”. I brindis, és clar.
A Barcelona un ja es pot topar fins i tot amb homes llop runners: Moonrunners. Fa des del 2015 que troten sota la lluna plena. «Sense llums –descriuen–. Sense frontals. Sense rellotge. Sense GPS. Sense mòbils. Sense música. Només tu, les teves vambes i els teus 5 sentits». Van començar sent 13. Han arribat a aplegar més de 80 persones. Queden la nit de lluna plena de cada mes. «Caigui en el que caigui –prometen–. I caigui (del cel) el que caigui». La pròxima cau en dijous: 2 d’abril. Solen quedar cap a les 22 h. Concreten la ubicació al seu canal de Telegram: moonrunnersBCN.
