Castellbell, epicentre català de les dones motards
El municipi del Bages acull aquest cap de setmana ‘Ladies on Road’, el primer esdeveniment dedicat a la figura femenina en el motor
Laura Serrat
Castellbell i el Vilar (Bages) es converteix aquest cap de setmana en punt de trobada de dones aficionades al món del motor en un esdeveniment pioner batejat amb el nom de Ladies on Road. La cita inclou sortides amb moto, tallers, una taula rodona amb testimonis i concerts. "Cada vegada hi ha més dones moteres. Ja no és un món que pertany només als homes, però encara falta molta més visibilització", explica una de les organitzadores, Mónica Bernardos, que avança que es preveu la participació de gent de tot el país en una trobada que es vol consolidar com a referent.
"Contràriament al que molts poden pensar, la idea no va sorgir d’un grup de dones, sinó de la ment d’un home", explica Bernardos. Va ser el president de l’Associació d’Amics de les Motos Antigues de Monistrol, Joan Miró, qui es va adonar que no hi havia cap esdeveniment que rendís homenatge a la figura de la dona en el món de les motos i va pensar que, amb motiu de la celebració dels 25 anys de l’entitat, era el moment ideal per fer-ho.
Les activitats es concentren durant aquest cap de setmana a la zona esportiva de Castellbell i el Vilar. Entre les propostes hi ha un parell de sortides amb moto: una aquest dissabte al migdia, pels voltants de Montserrat, i una altra vespertina, a les 19.00 hores, amb una pujada a Montserrat per visitar la basílica i veure el capvespre des d’allà. Una altra de les activitats és la taula rodona La dona i les motos, una reflexió sobre l’evolució de la presència femenina en el món del motor amb testimonis inspiradors i experiències reals.
Durant els dos dies s’instal·laran parades de foodtrucks a la zona esportiva de Castellbell i el Vilar, amb música ambient. I hi haurà diversos tallers, un per practicar l’especialitat off-road (totterreny) i un altre sobre els airbags de les motocicletes. A partir de les 21.00 hores es realitzarà un sorteig amb material motard de qualitat, entre el qual s’inclouran cascos, jaquetes i altres equipaments, i la nit acabarà amb un concert en directe.
La trobada finalitzarà diumenge amb un esmorzar de grup a les nou del matí i fent la lectura d’un manifest, a les 11.30 hores, per retre homenatge a les dones aficionades al món del motor.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”